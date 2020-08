Vorsfelde

Der SV Reislingen/ Neuhaus hat schon eins, SSV Vorsfelde und SV Velpke ebenfalls. Nun bekommen die Ortsfeuerwehren Vorsfelde, Reislingen und Wendschott samt Stadtkommando, Jugendwehren und Eishockeyteam „Wolfsrudel“ auch ein eigenes Stickerheft. Am Samstag, 15. August, um 10 Uhr startet der Verkauf in den Edeka-Märkten vom Marco und Maurice Bahrs in Vorsfelde und Reislingen. „Wir hoffen auf eine große Resonanz“, sagt Volkmar Weichert, der das Projekt verantwortlich betreut. Bis Ende Oktober läuft die Aktion.

Die Idee für das Stickerheft kam von der Firma Bahrs, die das Heft mit Firma Stickerstars.de produziert. „Wir haben die Aktion schon mit drei Fußballvereinen gemacht“, erklärt Verkaufsleiter Lars Papke. „Jetzt machen wir das Stickerheft mit Feuerwehren – um deren wichtige Arbeit zu würdigen.“ Und die freuen sich darüber, nicht nur weil sie am Erlös beteiligt sind. „Wir sagen Edeka dafür danke“, so Stadtbrandmeister Helmut von Hausen.

Es gibt 386 Bildmotive in dem Album

Auch sein Porträt ist unter den insgesamt 386 Fotos. Fast alle Mitglieder von den Feuerwehren in Vorsfelde, Reislingen und Wendschott, den dazugehörigen Jugendfeuerwehren, den Kinderfeuerwehren aus Vorsfelde und Wendschott ließen sich dafür fotografieren. Ebenso das Stadtkommando und der Jugendfeuerwehrausschuss der Feuerwehr Wolfsburg. Außerdem machte das Kochteam der Reislinger Wehr mit, das seit 25 Jahren Suppe für den guten Zweck zubereitet, und das Feuerwehr-Eishockeyteam „Wolfsrudel“.

Die Kufencracks sind mit 54 Stickerbildern am stärksten im Album vertreten. Es gibt sogar einen Werbeaufsteller mit einem Eishockeyspieler, der für die Aktion wirbt: Es ist Dominik Strecker in Eishockey-Ausrüstung. Ob die lebensgroße Pappfigur nach der Aktion in seinem Wohnzimmer landet? „Das weiß ich nicht“, meint der Feuerwehrmann.

Zwei Fototerminen und ein Nachholtermin

An zwei Fototerminen und einem Nachholtermin machte Fotograf Uwe Hackländer die Aufnahmen. Eine logistische Höchstleistung. Mit 500 Stickeralben startet Bahrs den Verkauf, vier Euro kostet ein Heft – die Hälfte des Preises geht an die Feuerwehr. Zum Starterpaket gehören noch einige Sticker. Eine Stickerpackung mit jeweils fünf Bildern kostet 90 Cent. 20 000 Sticker-Packungen stehen für den Start der Aktion bereit. „Danach wird nach Bedarf nachproduziert“, erklärt Papke. Die Feuerwehren hoffen natürlich, dass möglichst oft nachgedruckt wird.

In den vergangenen Jahren gab es zum Auftakt des Stickerverkaufs eine Grill-Aktion oder ähnliches. Diesmal nicht. Wegen Corona. „Feuerwehren gehören zu den berufsrelevanten Berufsgruppen, wir müssen unbedingt einsatzbereit bleiben“, erklärt Helmut von Hausen. Wegen der Pandemie sind auch keine Sticker-Tauschbörsen geplant.

Von Sylvia Telge