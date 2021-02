Vorsfelde

In Sachen Elektro-Mobilität fühlen sich die Vorsfelder abgehängt. Das will Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU) jetzt ändern. Er möchte die Vorsfelder Geschäftswelt zu einem Runden Tisch einladen. Einziges Thema: Wie und wo bekommt Vorsfelde eine Ladestation für Elektro-Autos?

Günter Lach Quelle: Boris Baschin

Hintergrund: PUG-Ratsfrau Sandra Straube hatte im Ortsrat das Aufstellen einer Ladestation für Elektro-Autos in der Vorsfelder City gefordert – als Standorte schlug sie den Kirchplatz oder den Schweinewinkel vor (WAZ berichtete). Denn: In Wolfsburg und Fallersleben gebe es öffentliche Ladepunkte, in Vorsfelde nicht. Allein am Hagebau-Markt im Vogelsang würde eine Ladesäule stehen – „das geht gar nicht“, so Straube. Man könne nicht einerseits E-Mobilität fordern und fördern und dann Wolfsburgs größten Ortsteil ignorieren.

Das sieht Ortsbürgermeister Günter Lach ähnlich, aber: „Wir brauchen keine E-Ladesäule auf dem Kirchplatz.“ Dort seien extra Kurzzeitparkplätze eingerichtet worden, „damit dort niemand lange steht“. Vor einer E-Ladesäule würden die E-Auto aber in der Regel lange stehen, weil der Ladevorgang lange dauere. Deshalb, so Lach, brauche Vorsfelde eine Ladestation „in der Nähe des Zentrums, nicht im Zentrum“, wenn möglich auf einem großen Parkplatz.

E-Ladestation soll auf einem Parkplatz oder an einem Autohaus stehen

Ihm schweben mehrere mögliche Standorte vor: Etwa der Parkstreifen neben dem Lidl-Parkplatz oder Stellflächen an den Vorsfelder Autohäusern. Der Parkstreifen bei Lidl gehört Vorsfelder Geschäftsleuten. „Deshalb werde ich Vorsfelder Geschäftsleute und die Autohäuser zu einem Runden Tisch einladen, um mit ihnen Möglichkeiten zu erläutern“, so Lach. Sein Ziel: Vorsfelde solle mehrere öffentlich zugängliche Ladestationen für E-Autos bekommen – zentrumsnah, ohne Kurzzeitparkplätze zu blockieren.

Von Carsten Bischof