E-Ladesäulen in Vorsfelde: Hannelore Bolewicki schlägt Standorte vor

Vorsfelde

Jetzt kommt richtig Leben in die Diskussion über Ladesäulen für Elektroautos in Vorsfelde: Nach Sandra Straube (PUG) und Günter Lach (CDU) meldet sich die PUG-Politikerin Hannelore Bolewicki mit neuen Standortvorschlägen zu Wort – sie fordert Ladesäulen für E-Autos entweder auf dem Parkplatz am Ludwig-Klingemann-Haus oder am Schützenhaus.

Schon 2017 fragte Hannelore Bolewicki nach einer E-Lademöglichkeit in Vorsfelde

Hannelore Bolewicki Quelle: privat

Die erste Anfrage an die Stadt zu diesem Thema richtete die Politikerin im Mai 2017: „Damals gab es bereits Lademöglichkeiten für Elektro-Fahrräder am Vorsfelder Kirchplatz“, betont Bolewicki. „Lademöglichkeiten für E-Autos hätte man gleich daneben anbieten können.“ Aber, so Bolewicki: „Bis heute habe ich von der Stadtverwaltung keine Antwort auf meinen Antrag erhalten.“ Damals sei sie noch Mitglied der Wählergemeinschaft Wind gewesen und erst später zur PUG gewechselt.

Jetzt freut sich Bolewicki, dass die fehlenden E-Ladesäulen doch wieder auf die politische Agenda kommt: Im Dezember hatte ihre PUG-Kollegin Sandra Straube im Vorsfelder Ortsrat eine Anfrage zu den Ladesäulen gestellt und später in der WAZ präzisiert: Sie könne sich Ladesäulen für E-Fahrzeuge auf dem Kirchplatz (an Lange Straße) oder im Schweinewinkel vorstellen. Später hatte Ortsbürgermeister Günter Lach das Thema aufgegriffen und einen Runden Tisch mit Vorsfelder Geschäftsleuten angekündigt. Seine Standortvorschläge: Autohäuser und der große Parkplatz An der Meine.

Damit ist nun Hannelore Bolewicki nicht einverstanden: Die Ladesäulen für E-Autos müssten dort platziert werden, wo genügend Platz ist und die Autofahrer schnell in die City kommen. Ihre beiden Favoriten: der Parkplatz am Klingemann-Haus und der Schützenplatz (in der Nähe der Müllcontainer). Dort gebe es genügend Raum für mehrere Lademöglichkeiten, und von dort aus kämen die Leute schnell in die City. Beim Aufstellen der Ladesäulen sieht sie nicht nur Vorsfelder Geschäftsleute in der Pflicht, sondern auch die Stadt Wolfsburg.

Von Carsten Bischof