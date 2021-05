Vorsfelde

Sobald die Corona-Pandemie überwunden ist, soll es in Vorsfelde einen großen Runden Tisch geben. Der soll sich damit befassen, wer wo öffentlich zugängliche Ladestationen für Elektro-Autos aufstellt. Dieses Thema brennt dem Vorsfelder Ortsrat unter den Nägeln. Es stand im Mittelpunkt der hybriden Ortsratssitzung am Dienstagabend im Vorsfelder Schützenhaus. Wobei sich die Ortsratsmitglieder von den digital zugeschalteten LSW-Mitarbeitern mehr Hilfe erhofft hatten.

PUG-Fraktion fordert öffentliche Ladepunkte in Vorsfelde

Hintergrund: Volkswagen und die Stadt Wolfsburg haben im vergangenen Jahr zur großen E-Auto-Offensive geblasen – und aus Sicht der Kommunalpolitiker Vorsfelde vergessen. Zwar weist die Stadt regelmäßig auf den öffentlichen Ladepunkt bei Bauking im Vogelsang hin, doch diese Säule liegt genau genommen nicht auf Vorsfelder Gebiet. Deshalb fordert die PUG-Fraktion öffentlich zugängliche Ladestationen für E-Autos in Vorfelde – „in der City an der Kirche und auf dem Schützenplatz“, betonte Sprecherin Sandra Straube. „Am liebsten Schnellladesäulen.“

Ladestation für zuhause: Der ID. Charger von VW kostet rund 400 Euro und betankt ein Elektroauto mit bis zu 11 KW. Quelle: Volkswagen

Die beiden Experten der LSW – Tobias Henze und Peter Dietz – dämpften zu große Erwartungen: In Vorsfelde würden E-Auto-Fahrer eher an der privaten Wallbox laden als einer öffentlichen Ladestation. 120 Wallboxen gebe es aktuell in Vorsfelde und Wendschott. Hinzu komme der Preis für eine öffentliche Ladestation: Eine Schnellladesäule koste schnell 26 000 Euro, „eine Normallader ist deutlich günstiger“, berichtete Tobias Henze. „Aber viele Firmen wollen so viel Geld nicht bezahlen.“ Die LSW würde die Säulen nur aufstellen, „wir sind aber nicht der Betreiber.“ In Vorsfelde würden öffentliche Ladestationen „keinen Sinn machen“.

Reimer: Stadt will selbst keine E-Ladestationen betreiben

CDU-Ratsherr Werner Reimer ergänzte frisch aus dem Strategieausschuss der Stadt: „Laut Oberbürgermeister Mohrs will die Stadt kein eigenen Säulen aufstellen. Säulen sollen nur privat finanziert werden.“ Seine Forderung: Der Ortsrat müsse eine Elektro-Strategie für Vorsfelde entwickeln. Sandra Straube und Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU) hatte er sofort auf seiner Seite: „Der Vorsfelder Ortsrat sieht das ein wenig anders als der OB und die LSW.“ Er kündigte einen Runden Tisch mit Geschäftsleuten an. „Wir wollen mit der Händlerschaft ins Gespräch kommen“, betonte Lach. Auch Straube betonte: „Wir machen jetzt Druck machen. Elektromobilität braucht Infrastruktur.“ SPD-Sprecherin Kerstin Struth findet den Runden Tisch „eine gute Idee“.

Werner Reimer und Alfred Klenner (CDU) regten an, den Fokus auf private Wallboxen zu legen: Dort lade man günstiger als an öffentlichen Ladepunkten. Günter Lach lehnte das ab: „Wir brauchen öffentliche, kostenfreie Ladepunkte.“

Von Carsten Bischof