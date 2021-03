Ducati präsentiert die neue Monster im Wolfsburger Store

Wolfsburg

Das war eine schöne Premiere: Zum ersten Mal präsentierte der neue Ducati Store im Autohaus Wolfsburg offiziell ein neues Motorrad – und dann gleich mit der neuen Monster eine Ikone der Ducati-Geschichte. Dementsprechend zufrieden war auch Verkaufsleiter Fabian Netzeband mit dem Tag.

Den Ducati Store an der Heinrich-Nordhoff-Straße gibt es erst seit einigen Monaten. Die offizielle Vorstellung des Kult-Naked Bikes soll helfen, den Store in Wolfsburg bekannt zu machen. „Eigentlich gibt es ja immer eine große Saisoneröffnung“, sagte Fabian Netzband. „Doch die fällt coronabedingt in diesem Jahr leider aus.“ Trotzdem, so der Verkaufsleiter, habe man ein Event anbieten wollen – und freute sich, dass Wolfsburg Teil der offiziellen Monster-Vorstellungsrunde wurde.

Ducati stellt die neue Monster nur bei ausgewählten Vertragshändlern vor

Denn: Ducati stellt das Motorrad nur bei ausgewählten Vertragshändlern vor – und das jeweils nur für einen Tag. „Offiziell in den Handel kommt die neue Monster im April“, berichtete Netzeband. Verkauft habe er schon jetzt einige, schmunzelte er. Die Monster habe halt viele Fans. Die neue glänzt mit V2-Motor, 937 Kubik, 111 PS, Leichtbau und dem elektronischen Komplettpaket.

Die Ducati Monster in Bildern:

Zur Galerie Schöne Premiere für den neuen Ducati Store auf der Automeile bei Audi: Ducati stellt die neue Monster offiziell in Wolfsburg vor.

Für das Event am Donnerstag mussten sich Kunden im Vorfeld anmelden, jeder Kunde hatte 30 Minuten Zeit, um sich das Bike anzuschauen. Maximal vier Kunden pro 30-Minuten-Termin waren möglich. Das Team um Netzband achtete natürlich streng auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Natürlich erhaschten die Ducati-Fans auch Blicke auf Diavel, Multistrada, Panigale und Scrambler und fragten vorsichtig nach Probefahrtterminen – der Frühling steht vor der Tür und damit der Start der Motorradsaison. Auch Fabian Netzband freute sich, „dass es jetzt endlich wieder losgeht“.

Von Carsten Bischof