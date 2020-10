Vorsfelde

250 überregionale Teilnehmer wetteiferten jeweils am Samstag und Sonntag beim Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Vorsfelde um die begehrten Schleifen. Möglich gemacht wurde das Turnier trotz strengster Corona-Auflagen durch die akribische Vorbereitung und spezielle Ausarbeitung eines umfangreichen Hygiene-Konzepts. „Von der Idee bis zur Umsetzung hatten wir gerade mal vier Wochen Zeit, das war schon sportlich. Nur durch enge Zusammenarbeit mit der WMG, der Stadt, speziell dem Ordnungs- und dem Gesundheitsamt konnten wir dieses gründliche Konzept überhaupt auf die Beine stellen. Aber da wir dieses Jahr bereits vier Turniere corona-bedingt absagen mussten, haben wir nun alle Kräfte mobilisiert, wenigstens dieses eine Turnier veranstalten zu können“, erklärt Swen Scharke, Hygienebeauftragter des Reit- und Fahrvereins Vorsfelde.

Das Hygienekonzept des Vereins gegen Corona umfasst ganze 16 Seiten

Das 16 Seiten umfassende Hygienekonzept stammt maßgeblich aus der Feder des Vize-Vorsitzenden Daniel Timmas: „Unsere Vereinsmitglieder fragten zu recht: ‚Wir haben hier doch so ein schönes Gelände und können das gar nicht nutzen dieses Jahr? Das wäre doch zu schade.‘ Also haben wir alles in den Oktober gequetscht, was sonst mitten im Juni stattfindet.“

Dementsprechend musste die Anzahl der Prüfungen erheblich reduziert werden. „Sonst war das Turnier immer viertägig, jetzt im Oktober haben wir nur zwei Tage und mussten auch die frühere Dunkelheit miteinkalkulieren“, erläutert die Stimme des Vereins, Moderator Manfred Rose.

In der Einbahnstraße zu Meldestelle, Imbissbude und Toiletten

Um die Abläufe zu entzerren und die Mindestabstände zu ermöglichen, wurden alles akribisch durchgeplant: Für die Teilnehmer des Springturniers einerseits und des Dressurturniers andererseits gab es zwei gesonderte Parkplätze. Die Prüfungen finden ohnehin auf verschiedenen Parcours statt. Für sonst übliche Knotenpunkte wie Meldestelle, Imbissbude und Toiletten hatten Daniel Timmas und Swen Scharke praktikable Lösungen in Form einer Einbahnstraßenregelung gefunden. Auf dem gesamten Gelände bestand die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, einzige Ausnahme: Nur auf den weit auseinanderstehenden Sitzplätzen waren die Masken verzichtbar.

Das Turnier wurde live ins Netz übertragen

Zusätzlich mussten alle Besucher des Geländes mussten ausnahmslos ihre Personalien dokumentieren. Erst danach gab es farblich gekennzeichnete Eintritts-Bändchen an den Arm, so dass der Veranstalter jederzeit einen Überblick hatte, wie viele Personen sich auf dem Gelände befinden. Um Zuschauermassen zu vermeiden, gab es keine Vorankündigungen für das Turnier wie sonst üblich. Ersatzweise gab es Live-Übertragungen per Internet über www.ClipMyHorse.tv sowie die Ergebnisse direkt auf der Homepage des Vereins unter www.rfv-vorsfelde.de. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Helfern und den Sponsoren für Ihre Unterstützung, aber auch bei den Reitern und Gästen für die Akzeptanz der Regeln und die Disziplin beim Einhalten der Vorgaben“, sagte Sabine Scharke-Krüger, Pressesprecherin des Reit- und Fahrvereins Vorsfelde. „Wir sehen das auch als wichtige Vorbereitung auf unsere 100-Jahr-Feier im nächsten Jahr, da haben wir natürlich Größeres vor!“

