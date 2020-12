Brackstedt

Vorgezogene Weihnachtsbescherung in Brackstedt: Der Ehrenvorsitzende des SV Brackstedt, Dieter Schulze, übergab dem amtierenden Vorstand jetzt einen Scheck in Höhe von satten 100 000 Euro. Mit dem Geld kann der Verein seine Verbindlichkeiten tilgen und steht im nächsten Jahr schuldenfrei da.

„Das war schon lange so geplant“, erzählt Dieter Schulze. Von 1967 bis 2017 war er Vorsitzender des Vereins und prägte die Entwicklung maßgeblich. In seine Amtszeit fiel auch der Neubau des Vereinsheims direkt an der Sporthalle, die die Stadt Wolfsburg Anfang der 2000er Jahre baute.

Anzeige

Dieter Schulze : „Ich habe zugesichert, dass die Schulden aus meinem Nachlass finanziert werden“

„Ich habe dem Verein zugesichert, dass die Schulden aus meinem Nachlass finanziert werden“, sagt Schulze. „Ich habe keine Erben, von daher wollte ich das Geld dem Verein zukommen lassen.“ Das war im Jahr 2004. Jetzt kam es doch ein bisschen anders, aber der Zeitpunkt hätte auch gar nicht besser sein können.

In diesem Jahr ist der Verein 100 Jahre alte geworden. Dieter Schulze feierte seinen 80. Geburtstag. Und nach einem wegen der Corona-Pandemie sehr schwierigen Jahr für den Verein kam diese frohe Botschaft als versöhnlicher Ausklang für das Jahr. „Es hat sich gerade ganz gut gepasst“, meint Schulze.

Der amtierende Vorsitzende Manfred Rösner ist überglücklich. „Das ist eine ganz tolle Sache“, sagt er. „So kennt man den Dieter ja. Wenn er etwas sagt, dann steht er auch dazu. Wir können uns sehr glücklich schätzen, ihn zu haben. Es ist sein SV Brackstedt.“

Trotz Corona: Keinen Vereinsaustritt im SV Brackstedt

Froh ist Rösner auch, dass es in diesem Jahr mit wenig bis keinem Angebot keinen einzigen Vereinsaustritt gegeben hat. Der Verein zählt immerhin mehr als 600 Mitglieder, wovon mit 250 Personen fast die Hälfte Jugendliche sind. „Wir halten hier ganz großartig zusammen“, betont Rösner.

Auch Schulze lobt das große Engagement der Vereinsmitglieder. „Es ist schon sehr gut, dass die Mitglieder die Entwicklung so mitgetragen haben“, erklärt er. Immerhin ging es in der Vergangenheit nicht um Kleinigkeiten. Das Vereinsheim ist ein Baustein, inzwischen hat das sogar noch einen Anbau bekommen.

Neben den Klassikern Fußball und Gymnastik hat der SV Brackstedt auch eine Tennisanlage und einen Schießstand im Angebot und ist somit breit aufgestellt. Dem Ehrenvorsitzenden gefällt das gut. „Es ist stetig bergauf gegangen. Das war immer wieder eine große Freude“, meint Dieter Schulze.

So ist es ihm eine Herzensangelegenheit, seinem Verein mit der mehr als großzügigen Spenden zur Seite zu stehen. Der kann sich damit von seinen finanziellen Verbindlichkeiten befreien. Dafür allein ist die Spende des Ehrenvorsitzenden vorgesehen.

Von Robert Stockamp