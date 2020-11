Dieter Schulze: Das Brackstedter Urgestein feiert 80. Geburtstag

Brackstedt

„Geht nicht, gibt’s nicht. Man muss immer hartnäckig bleiben“ – das war und ist schon immer das Lebensmotto von Dieter Schulze gewesen. In der Politik ebenso wie im Privatleben. Am Montag feiert das Brackstedter Urgestein 80. Geburtstag. Schulze blickt entspannt auf sein Leben zurück: „Ich bin rundum zufrieden.“

Seine eigene Meinung auch gegen Widerstände vertreten – das lernte der kleine Dieter schon in der Familie. Er war der Jüngste von drei Kindern. Mit 21 Jahren übernahm er den elterlichen Hof, übernahm also schon früh Verantwortung: „Ich bin es gewohnt eigene Entscheidungen zu treffen und zu verantworten.“

Zwei Dinge interessierten ihn besonders: Politik und sein Geburtsort Brackstedt. Das Dorf selbst, aber auch die Vereine. Mit einem Verein ist er besonders eng verbunden: mit dem Sportverein. 50 Jahre lang war er Vorsitzender. Als junger Mann kickte er beim SV Brackstedt. „Fußball war damals die einzige Sportart“, erinnert sich Schulze.

Nach einer Knieverletzung war es mit dem Fußball vorbei – aber nicht mit der Liebe zum Verein. Unter Schulzes Regie kam nicht nur eine neue Sparte nach der anderen hinzu und die Mitgliederzahlen stiegen von 60 auf 600. Außerdem bekam der Verein die langersehnte Sportanlage mit Halle. „Keiner hat daran geglaubt“, erzählt Dieter Schulze. Sogar seine eigenen Parteikollegen konnten das Thema nicht mehr hören. Aber Schulze blieb hartnäckig.

Er ist stolz darauf: „Die Sportanlage ist mein wichtigstes Projekt.“ Aber er war noch in anderen Brackstedter Vereinen aktiv: in der Feuerwehr zum Beispiel, und den Verein für Brauchtum und Kulturpflege gründete er sogar mit. Kurzum: Überall, wo er gebraucht wurde, half Dieter Schulze.

Und er mischte sich ein, deshalb landete er in die Politik. Ein bisschen ist das auch dem Vater zu „verdanken“. Der war damals Bürgermeister von Brackstedt. Aber so, wie der Senior Politik machte, das fand der Sohn nicht gut. Es waren die wilden 1968-er Jahre. „Ich habe auf einer Gegenliste kandidiert“, erinnert sich Schulze. Und wurde in den Ortsrat gewählt. 31 Jahre saß er dort für die CDU.

Im Rat der Stadt war er fast 30 Jahre. Dazu kamen verschiedene Ausschüsse, vor allem der Baubereich interessierte ihn. Seine Hartnäckigkeit war in der Verwaltung berühmt-berüchtigt. „Ich bin kein leichter Partner im Leben, aber ein konsequenter“, sagt der Brackstedter. Trotzdem: „Große Streitereien hatte ich nie mit jemandem.“ Er ist sogar hoch angesehen, eine Auszeichnung folgte der anderen: Ehrengabe des Ortsrates, Ehrenmitglied beim SV Brackstedt, Stadtplakette in Gold, Auszeichnung als „Stadtältester“. Die Krönung war 2009 das Bundesverdienstkreuz.

Die Politik war sein großes Hobby – und das machte er 1984 zum Beruf: Die CDU suchte einen Geschäftsführer und Schulze wurde es. Vor einigen Jahren zog sich Dieter Schulze aus der Politik zurück, das Interesse blieb. Eins hat Dieter Schulze übrigens nie gemacht: geheiratet. Das ging nicht. „Ich bin doch mit der Politik verheiratet“, meint er schmunzelnd.

Von Sylvia Telge