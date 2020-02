Die Jubiläums-Winterwanderung führte die Vorsfelder über 8,75 Kilometer

Vorsfelde

Zur Winterwanderung lud der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde am Sonntag ein. Insgesamt 35 Mitglieder des Vereins folgten dem Aufruf des Vorstandes um den Vorsitzenden Markus Büttner gefolgt.

Die Strecke wurde im Vorfeld durch den Vorstand ausgearbeitet und einmal abgegangen. Da die Wolken am Sonntag sehr tief hingen, wurde nach einem Blick in die Fahrzeughalle mit zwei neuen Fahrzeugen umgehend gestartet.

Der Weg führte Richtung Wendschott, zur „blauen Brücke“, dort wartete der Kassenwart Carsten Prelle und sein Team mit Getränken, Schmalzbrot und heißem Glühwein. Der mitgenommene Gerätewagen bot den Teilnehmern Schutz vor dem kräftig wehenden Wind.

Nach der Stärkung ging es zurück nach Vorsfelde in den Vorsfelder Hof. Dort wartete bereits das Team um Norbert Steinweh auf die Teilnehmer mit Grünkohl, Bregenwurst und Kartoffel. Für diejenigen, die keinen Grünkohl mochten, gab es Schnitzelgerichte. Dass die Resonanz so „übersichtlich“ war, könne an den Zeugnisferien liegen, vermutete der stellvertretende Vorsitzende Stefan Neumann.

Im Vorsfelder Hof wurde auch die genaue Streckenlänge bekannt gegeben, die man heutzutage mit speziellen Apps und Uhren messen kann. Insgesamt 8,75 Kilometer war sie lang. Die Ziffernfolge passte hervorragend in das aktuelle Jahr, denn so passte die Winterwanderung zum Jahresmotto „875 Jahre Eberstadt Vorsfelde“.

Ob das so geplant war, ließ der stellvertretende Vorsitzende offen. „Die Kilometer passen zum Jubiläumsjahr, und damit sollte wir es stehen lassen“, erklärte Stefan Neumann zwinkernd.

Für alle interessierten an der aktiven Arbeit der Feuerwehr Vorsfelde, lädt diese zum nächsten Dienst am Donnerstag, 6. Februar, um 18.30 Uhr ins Feuerwehrhaus Vorsfelde ein. Weitere Diensttermine stehen auf der Homepage unter www.feuerwehr-vorsfelde.de

