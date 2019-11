Hehlingen

Eine tolle Überraschung für Uwe Richter: Der Vorsitzende des TSV Hehlingen erhielt im Rahmen der Schwarz-Roten Nacht eine besondere Ehrung. Nach Konfetti-Kanonen und einer Rede zur Würdigung seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein bekam er von der Vorsitzenden des Stadtsportbundes Ursula Sandvoß eine Urkunde, die ihn als „Vereinshelden“ auszeichnet.

Nach der Ehrung von Uwe Richter wurde getanzt und gefeiert

„ Uwe ist seit 32 Jahren mit Herz und Seele Vorstandsvorsitzender des TSV Hehlingen. Die Überraschung war toll, er hat absolut nicht damit gerechnet", so die Geschäftsführerin Anna-Lena Rasch. Nach der Überraschung feierten und tanzten die Anwesenden den ganzen Abend lang.

Der Vorsitzende Uwe Richter eröffnete die Schwarz-Rote Nacht traditionsgemäß mit einem Dank an seine Vorstandskollegen für den ehrenamtlichen Einsatz. Anders als in den Vorjahren ergriff danach der stellvertretende Vorsitzende Stephan Brigl das Wort und drehte den Spieß zu Richters sichtbarer Überraschung um. Er bat Geschäftsführerin Rasch und Ursula Sandvoß nach vorne, die dann die Ehrung übernahmen.

„Ehrenamt überrascht“ fand zum zweiten Mal statt

Die Ehrung fand im Rahmen der Aktion „Ehrenamt überrascht“ statt, die gerade zum zweiten Mal anläuft. Die wertschätzende Aktion für ehrenamtliches Engagement wurde im vergangenen Jahr vom Landessportbund Niedersachsen ins Leben gerufen und gemeinsam mit den Sportregionen vor Ort umgesetzt. 40 Sportvereine aus Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg überraschten 2018 freiwillig Engagierte aus Ihren Reihen. Landesweit wurden über 260 Personen ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr können Sportvereine wieder ihre Engagierten bei der Sportregion Ostniedersachsen für eine Überraschung nominieren. Noch sind Plätze in der Kampagne frei. Die Auszeichnungen sollen dann bis Weihnachten in einem besonderen Rahmen übergeben werden.

Von der Redaktion