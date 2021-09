Dammbruch für Renaturierung: Verlauf der Aller bei Vorsfelde ist geflutet

Wolfsburg/Vorsfelde

„Wasser marsch“ hieß es am Donnerstagvormittag an der Aller bei Vorsfelde. Eineinhalb Tage lang hatte der Aller-Ohre-Verband den Fluss ein Stück hinter der Holzbrücke in Höhe Achtenbüttler Weg gestaut, jetzt riss ein Bagger die Sandbarriere ein, die den neu ausgebaggerten Flussverlauf bisher vom alten Aller-Arm trennte. Damit ist ein ganz grundlegender Schritt der Aller-Renaturierung für die Stadt Wolfsburg getan.

Aller-Renaturierung – Daten und Fakten Baugelände: 21 000 Quadratmeter (mehr als zwei Hektar) Bodentransport: 6 800 Kubikmeter (340 Lkw-Ladungen) vor Ort verwertet: 3 000 Kubikmeter Boden für die Allerschlingen und 8 400 Tonnen bruchgesprengtes Material für Strömungslenker Baustraße: 2 Kilometer Länge Verantwortlich: Stadt Wolfsburg/Aller-Ohre-Verband (Projektbeauftragter) Gesamtkosten: 1,6 Millionen Euro Finanzierung: N-Bank (europäisches Förderprogramm Landschaftswerte) Planung: Sönnichsen und Weinert Durchführung: Firma OST BAU Baubegleitung/Beratung: Biologe Hansgeorg Pudack sowie Mitglieder von BUND, Nabu und AGV Vorsfelde

Es war eine Stimmung wie beim Kindergeburtstag vor dem Ausblasen der Kerzen auf der Geburtstagstorte – obwohl sich alle bewusst sind, dass es um ganz ernste Sache geht: Katastrophenschutz. Der zuständige Dezernent Andreas Bauer, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und Bürgermeister Günter Lach, die beim Dammbruch in der ersten Reihe standen, wissen aber auch, dass das nicht der einzige Punkt ist, für den der neue (oder eher: der alte) Verlauf des Flusses eine Rolle spielt. Umweltschutz, Tourismus und Bildung sollen ebenfalls von dem 1,6-Millionen-Euro-Projekt profitieren, das vom Land Niedersachsen zu knapp 70 Prozent gefördert wird.

Zur Galerie Seit dem 23. September 2021 fließt die Aller zwischen Vorsfelde und Wolfsburg durch ein neues Bett, das sich am ehemaligen Verlauf des 1967 begradigten Flusses orientiert. Die Renaturierungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende des Jahres.

1967 war die Aller begradigt worden. Damals war die Stadt Vorsfelde noch eigenständig, worauf Ortsbürgermeister Günter Lach jetzt gern noch einmal hinwies. Die Vorsfelder wollten nicht, dass der Allersee in ihre Richtung erweitert wird. Sie hofften auf eine eigene „Badeanstalt“ an der Aller, die damals begradigt wurde. Daraus wurde nichts. Dafür bilden die Kiebitzwiesen jetzt ein einmaliges Naturschutzgebiet, durch das sich die neu ausgebaggerten, am früheren Verlauf orientierten Schleifen der Aller schlängeln. Eine Heimat für Biber, Eisvögel und jede Menge Insekten. Christian Schreiter vom BUND beobachtete zusammen mit seinem Sohn, fast fünf Jahre alt, wie sich das Wasser seine Bahn suchte und wies auf eine alte Baumwurzel, die am neuen Allerufer liegt. „Totholz ist enorm wichtig als Lebensraum“, weiß er.

Für die Tiere und für Menschen, die die Natur entlang der Aller Dank der geplanten Aussichts-Hügel bei Vorsfelde und im Allerpark sowie Bühnen und außerschulische Lernorte bald erleben können, ohne sie zu stören, sind bis Ende des Jahres noch einige „Feinarbeiten“ geplant, wie Silke Westphalen, Geschäftsführerin des Aller-Ohre-Verbands, sagt. Wobei die Natur selbst noch ein wichtiges Wort mitzureden hat. „Das nächste Hochwasser wird entscheiden, wie der Verlauf des Flusses tatsächlich aussieht“, betont Dr. Gerhard Meier. Ihm liegt das Projekt sowohl als aller-Ohre-Verbands-Vorstand als auch im Interesse der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB), die er leitet, sehr am Herzen. Stichwort: Hochwasserschutz.

Die alten Arme der Aller dienen künftig ebenso wie die Wiesenfläche rund um den sich wieder schlängelnden Fluss als Überflutungs-Fläche. Gleichzeitig sorgen speziell angelegte Rinnen Strömungslenker dafür, dass das Wasser künftig auch bei einem sehr niedrigen Stand möglichst in Bewegung bleibt und das Flussbett nicht komplett versandet. „Bei Weyhausen ist der Allerkanal in diesem Sommer schon zeitweise trocken gefallen“, berichtet Silke Westphalen. Auch Dr. Meier und Dr. Horst Farny vom Umweltamt unterhielten sich kürzlich erst darüber, dass es durchaus sein kann, dass die Flussbetten in Deutschland in der Folge des Klimawandels im Sommer künftig ähnlich aussehen wie in Spanien.

Von Andrea Müller-Kudelka