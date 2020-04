Blutspende in Corona-Zeiten: Hohe Sicherheitsauflagen, aber entspannte Spender

Vorsfelde

Die Blutspenden des Vorsfelder DRK sind immer gut besucht. Doch die am Freitag in der Heidgartenschule war ganz besonders gut besucht. Trotz oder gerade wegen Corona. Bis zum Eingangstor des Schulgeländes standen Spendewilligen in einer langen Schlange – natürlich mit großem Sicherheitsabstand zueinander. Niemand meckerte darüber, alle waren entspannt.

Das freute natürlich die Organisatoren vom Vorsfelder DRK-Ortsverein. „ Blutspenden sind wichtig – auch und gerade in Corona-Zeiten“, erklärt Vorsitzende Antje Petras. Deshalb organisierte der Ortsverein wieder eine, angesichts des Coronavirus ist das noch aufwendiger als sonst. Die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, die sowieso hoch sind, sind jetzt noch höher.

Zusätzliche Aufgaben durch Corona

Das bedeutete zusätzliche Aufgaben, deshalb begann die Blutspende drei Stunden später als sonst üblich: Jeder, der spenden wollte, wurde an der Eingangstür gefragt, ob er sich gesund fühle und in einem Risikogebiet war. Bei allen wurde Fieber gemessen, alle mussten sich die Hände desinfizieren.

Jeder erhielt einen eigenen Kugelschreiber, um den üblichen Fragebogen auszufüllen. Den Stift durfte man mit nach Hause nehmen. Außerdem verzichtet das DRK auf das Klemmbrett, auf dem sonst der Fragebogen ausgefüllt wird. Zu großes Hygiene-Risiko.

Liegen standen weit auseinander

Um eine Ansteckung zu vermeiden, standen die acht Liegen weit voneinander entfernt. Helfer trugen Mundschutz und Handschuhe. Nach der Spende gibt es eigentlich immer einen Imbiss, der fiel am Freitag aus. Dafür gab es Edeka-Einkaufsgutscheine. „Es soll so wenig Kontakt wie möglich stattfinden“, erklärt Blutspendeleiter Gerhard Kupka.

Er und seine Frau Anni, die immer bei Blutspenden sind, fehlten diesmal. „Wegen unseres Alters gehören wir zur Risikogruppe“, erklärte Kupka. So ging es auch vielen anderen Helfer: Statt der üblichen 20 Vereinsmitglieder waren am Freitag lediglich vier im Einsatz. Zwei Spender-Jubilare, die schon etwas älter sind, mussten ebenfalls zuhause bleiben. Sie erhalten ihr Geschenk später.

Zulauf in der Heidgartenschule war richtig gut

Trotz der ungewohnten Umstände bei der Blutspende, die das DRK im Vorfeld angekündigt hatte, war der Zulauf in der Heidgartenschule richtig gut. Die Spender hatten sich von den strengen Sicherheitsauflagen nicht abschrecken lassen. „Auch in Corona-Zeiten ist es wichtig, Blut zu spenden. Es kann Leben retten“, erklärt Frank Ludewig, der als erster in der Schlange stand.

Auch für Ute Orzinski war es keine Frage zu kommen: „Ich habe eine seltene Blutgruppe, die wird gebraucht.“

