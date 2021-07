Nordsteimke

Erzieherinnen und Eltern der zwölf DRK-Kitas aus Wolfsburg wehren sich weiter gegen das neue Kita-Gesetz in Niedersachsen, das am 1. August in Kraft treten wird. Der Beschluss war im Landtag zwar bereits am Dienstag gefallen, dass hinderte die Kritikerinnen aber nicht, sich am Mittwoch vor der Tür der Nordsteimker Kita zu versammeln und eine Protestnote auszurollen. Eine sehr lange, und sehr bildhafte Protestnote: Diese „Sorgenrolle“ mit den aneinander geklebten Din-A-4 Botschaften befindet sich jetzt per Paket auf dem Weg zu Grant Hendrik Tonne ins Niedersächsische Kultusministerium.

Kritik durch die Blume

Den Karton, in dem die Sorgenrolle verstaut wurde, zieren bunte Bilder mit Schmetterlingen und Blumen – von Kinderhand gemalt. Ihre Kritik äußern die Pädagoginnen und Eltern dagegen nicht durch die Blume, sondern sehr direkt. „Leider wurde die Chance nicht genutzt den Elementarbereich zukunftsfähig weiter zu entwickeln“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Kitas. Völlig unzureichend sei zum Beispiel die Aufstockung von qualifiziertem Personal. Nicht berücksichtigt habe das Gesetz zudem die Vorbereitungs- und Leitungsstunden, die mit den immer höher werdenden Anforderungen notwendig wären.

Ein Paket voller Sorgen fürs Kultusministerium: Sonja Wiesner, Leiterin der DRK-Kita Nordsteimke, brachte die Kritik am Kita-Gesetz , gerichtet an Minister Grant Hendrik Tonne, hübsch verpackt zur Post. Quelle: Boris Baschin

175 Blätter bilden die 52,5 Meter lange Rolle. „Ich sehe schwarz“ ist da zu lesen, oder auch „Auf dem Rücken der Kinder“. Schon vor der Landtagssitzung hatte es einzelne Protest-Aktionen in Wolfsburg gegeben. „Ohne Corona hätte sich die Landesregierung sicher auf große Demonstrationen einstellen müssen“, meint Sonja Wiesner, Leiterin der DRK-Kita in Nordsteimke, die als Treffpunkt der Protestierenden diente.

Vielen liegt besonders eines am Herzen: Die dritte Kraft in der Krippe. Wolfsburg war eine der ersten Kommunen, die diesen Standard eingeführt hatte. Doch dann führte unter anderem die Einlösung eines Wahlversprechens in Niedersachsen dazu, dass das System so nicht mehr funktionierte: kostenlose Kita-Betreuung für alle Altersstufen. „Wir haben damals gleich gesagt, dass das zu Abstrichen bei der Qualität der Bildungsarbeit führen wird“, sagt eine der Protestierenden. Zudem sei die früher praktizierte soziale Staffelung der Beiträge im Endeffekt gerechter gewesen als der gratis-Platz für alle Kinder in allen Altersstufen.

Zurück zur Beitrags-Staffel?

Die Staffel zu überarbeiten hätte gereicht, meinen auch einige Eltern. Sie seien durchaus bereit, einen Beitrag zu zahlen, wenn das die qualitative Betreuung der Kinder absichert. Eine genau deshalb geplante Erhöhung der Beiträge hatte allerdings zuletzt 2016 auch zu harschen Diskussionen im Rat der Stadt Wolfsburg geführt. „Wir werden weiterhin dran bleiben“, verspricht Dagmar Schicke von der DRK-Kita Ehmen.

Von Andrea Müller-Kudelka