Vorsfelde

Kerstin und Norbert Steinweh vom Vorsfelder Hof sind dankbar, nach einem WAZ-Bericht zu erfahren, wie groß die Solidarität von Gleichgesinnten und Gästen sein kann – sogar im Internet. Dort finden sich zurzeit recht interessante Fünf-Sterne-Bewertungen wie diese: „Ich war zwar nie dort, aber der Wirt hat vollkommen Recht.“

Brandrede abfotografiert

Die Erklärung: Weil ein wütender Fast-Gast eine Brandrede zur Corona-Situation offenbar abfotografiert und auf Facebook veröffentlicht hatte, erntete das Hotel- und Restaurant im Internet einen Shitstorm. Per Aushang in Vorsfelde hatten Steinwehs „Maskenmuffel, Partygänger und Corona-Demonstranten“ für die erneute Schließung verantwortlich gemacht und „allen anderen, also über 90% der Bürger Deutschlands“ Gesundheit gewünscht. Danach meckerten angebliche Gäste in Google-Bewertungen über das Essen und den Service zu einem Zeitpunkt, als das Restaurant wegen Corona-Umbaumaßnahmen geschlossen hatte. „Leider hat man keine Möglichkeit, gegen so etwas vorzugehen, denn niemand muss beweisen, dass er wirklich bei uns war, um einen Kommentar zu schreiben“, sagt Kerstin Steinweh.

Unterstützung aus ganz Deutschland

Dass es nach dem fremden Facebook-Post plötzlich negative Bewertungen hagelte, bei denen es offenbar um die persönliche Haltung ging, stimmte die beiden erst traurig und dann wütend. „Ich stehe zu meinen Worten“, verkündete Norbert Steinweh dann fast schon trotzig auf Nachfrage der WAZ. Das hätte auch noch mehr Gegenwind geben können – gab es aber nicht. Viele Freunde und Stammgäste lobten den Mut. Und: „Ich habe mehr als 60 positive E-Mails bekommen, auch von Kollegen, aus ganz Deutschland“, erzählt Norbert Steinweh.

Eine ehemalige Auszubildende übernahm den Text sogar für ihren eigenen Hotelbetrieb im Harz. Und bei den Google-Bewertungen kehrte sich der Trend drastisch um. Fast 500 Rezensionen mehr als noch vor einer Woche gibt es dort inzwischen, und nur sehr, sehr wenige sind negativ. Dass das Restaurant weiterhin geschlossen hat, spielt erneut keine Rolle. „Jetzt hat das gleiche System genau das Gegenteil bewirkt“, sagt Norbert Steinweh kopfschüttelnd. Er ist sich mit seiner Frau einig: Ein ehrliches Lob oder auch konstruktive Kritik, am besten von Angesicht zu Angesicht, schätzen sie am meisten. Aber Dankeschön wollen sie trotzdem sagen. Und vielleicht guckt ja demnächst der eine oder andere Rezensent sogar wirklich vorbei. „Ein begeisterter Berliner hat schon angekündigt, dass er uns besucht, wenn er in der Nähe ist.“

Von Andrea Müller-Kudelka