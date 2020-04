Vorsfelderin Katharina Kulwinska spendet dem Hanns-Lilje-Heim 1000 Masken

Egal ob im Supermarkt, im Bus oder in der Arztpraxis: Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist mittlerweile an vielen Orten in Wolfsburg verpflichtend. Während medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken und partikelfiltrierende Halbmasken (FFP-Masken) eher für den medizinischen Bereich und den Arbeitsschutz gedacht sind, reicht für die meisten Menschen eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff. Damit diese Maske ihren Zweck erfüllt, sind einige Dinge zu beachten.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( BZgA) und auch die Stadt Wolfsburg haben Merkblätter zur richtigen Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen herausgegeben. Bürger sollten sich vor dem Anlegen gründlich die Hände waschen. Darüber hinaus muss die Maske eng vor Nase und Mund anliegen und das Kinn mit abdecken. Obwohl es auf der Straße oft zu sehen ist: Für ein Gespräch oder den Weg von einem Geschäft ins nächste sollte die Bedeckung an Ort und Stelle bleiben. Wichtig ist außerdem, die Maske während des Tragens nicht zu berühren. Viren, die sich gegebenenfalls darauf befinden, werden so nicht weitergetragen. Gleiches gilt für das Abnehmen der Maske, bei dem der Nutzer sie nur an den seitlichen Schnüren anfassen sollte. Anschließend gilt erneut: Hände waschen!

Zur richtigen Reinigung der Masken gibt es unterschiedliche Tipps: Sobald die Maske durchfeuchtet ist, muss sie ausgetauscht werden. Die Stadt empfiehlt darüber hinaus, die Maske mindestens einmal täglich zu wechseln und sie bei hohen Temperaturen zu waschen und zu bügeln. Die BZgA rät, die Maske bis zum Waschen luftdicht aufzubewahren oder sofort bei 60 bis 95 Celsius zu waschen. Vereinzelt ist im Internet zu lesen, dass die Maske bei 70 Grad im Backofen sterilisiert werden könne. Christian Drosten, Virologe von der Berliner Charité, schätzt diese Idee zumindest als plausibel ein. Um nicht extra die Waschmaschine anzuwerfen, ist zudem eine Handwäsche mit heißem Wasser und Seife möglich.