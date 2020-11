Corona Aushang: Vorsfelder Hof bekommt Shitstorm ab

Vorsfelde

Kleiner Zettel, große Wirkungen: Der neue Lockdown macht viele Gastronomen unzufrieden. Sie verstehen nicht, warum sie trotz strenger Hygiene-Vorschriften erneut schließen mussten. Norbert Steinweh vom Vorsfelder Hof war so frustriert, dass er seinem Ärger mit einem Aushang Luft machte. Mit dem, was dann folgte, hätte Steinweh nicht gerechnet.

An seinem Zettel entlud sich in den sozialen Medien eine heftige Diskussion zwischen Befürwortern und Kritikern der Corona-Maßnahmen. Die Folge für Steinweh: Zahlreiche negative Bewertungen für das Hotel und Restaurant. Das Beispiel zeigt, wie verhärtet die Fronten auf beiden Seiten sind.

Kritiker der Corona-Maßnahmen fühlen sich durch Steinwehs Aushang zu Unrecht angegriffen

In seinem Aushang wendet sich Steinweh an „Corona-Ignoranten“, „Maskenmuffel“, „Partygänger“ und „Corona-Demonstranten“: „Wir müssen wieder zu machen. Vielen Dank euch allen“, schreibt er. Anschließend richtet er sich an „alle anderen, also über 90 Prozent der Bürger“: „Bleiben Sie gesund, wir sehen uns bald wieder.“ Im Internet löste der Zettel unter anderem bei Facebook heftige Diskussionen aus: „Ich werde keine Gastronomie unterstützen, die hetzt und gegen freie Meinungsäußerung ist“, schreibt eine Nutzerin. „Steht auf gegen die Maßnahmen und gebt die Schuld nicht den Bürgern“, findet ein anderer Nutzer. Es gibt allerdings auch unterstützende Nachrichten: „Ich finde das Plakat super!! Endlich jemand, der es auf den Punkt bringt“, meint eine Nutzerin.

Steinweh widerspricht dem Vorwurf, dass er gegen eine freie Meinungsäußerung sei: „Ich habe einfach meine Meinung mal kundgetan. Es muss doch möglich sein, dass wir alle ein bisschen kürzer treten.“ Ihn treffe der erneute Lockdown zu einer schwierigen Zeit: Nachdem er wegen der Pandemie bis Oktober geschlossen hatte, falle die erneute Schließung mitten in die Zeit, zu der normalerweise Hochbetrieb aufgrund zahlreicher Gänseessen herrsche.

Den Zettel will der Inhaber des Vorsfelder Hofs nicht abhängen

Mit bösen Nachrichten könne er leben, sagt Steinweh. Aber: „Dass jemand bei Google Bewertungen schreiben kann, ohne, dass irgendein Beweis erbracht werden muss, ärgert mich.“ In seinen Augen sind bei Google negative Bewertungen über den Aufenthalt in seinem Restaurant zu lesen, die frei erfunden sind. Seitdem er den Zettel veröffentlicht hat, habe der Vorsfelder Hof deshalb einen Google-Stern verloren. Steinweh möchte bezüglich der Bewertungen den Verband um Hilfe bitten. Den Zettel will er allerdings hängen lassen: „Ich stehe zu meinen Worten.“

Von Melanie Köster