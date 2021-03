Reislingen

Der Abschied rückt immer näher: Der Familienzirkus Rudolph Busch muss das Gelände der früheren Betonfabrik an der Sandkrugkreuzung räumen. Am liebsten würde die über 30-köpfige Artistenmannschaft ins heimische Ulm fahren – aber auch ein neuer Standort in der Region wäre hilfreich. Das Problem: Der Zirkus braucht dringend Geldspenden für Sprit, Zulassungen und TÜV.

Thomas Heyn sammelt Spenden für den gestrandeten Zirkus

Der Reislinger SPD-Politiker Thomas Heyn kämpft seit einiger Zeit an vielen Fronten darum, um dem Zirkus zu helfen: Er sammelt Spenden, auf seine Bitte hin versorgt die Wolfsburger Berufsfeuerwehr den Zirkus mit Wasser (Wasser und Strom wurden abgestellt) und er bat die Stadt darum, einen neuen Stellplatz für den Zirkus zu finden – bisher leider vergeblich. „Der Zirkus kann ja nichts dafür, dass er hier wegen Corona gestrandet ist und jetzt Hilfe braucht“, betont er.

In der alten Betonfabrik hat Circus Busch seit Sommer Quartier bezogen. s Quelle: Roland Hermstein

Zirkus-Sprecherin Stephanie Riedesel ist Thomas Heyn sehr dankbar: „Wir bekommen wirklich viele Spenden.“ Futterspenden für die Tiere, aber auch Geld. „Die Spendensammlung geht natürlich weiter“, betont Thomas Heyn. Er wolle nicht eher ruhen, bis der Circus ruhigen Gewissens weiterziehen kann. Doch das kostet laut Riedesel leider „tausende Euros“. Denn: Viele Laster seien aus Kostengründen abgemeldet worden, manche hätten keinen TÜV mehr. Hinzu kämen die Benzinkosten.

Bis ins Heimatquartier bei Ulm sind es 600 Kilometer

„Fahren wir zurück nach Ulm, wären es 600 Kilometer“, sagt Stephanie Riedesel. „Würden wir ein Ausweichquartier hier in der Region finden, wäre es entsprechend günstiger.“ So oder so: Der Circus Rudolph Busch ist auf Hilfe angewiesen. Thomas Heyn beziffert die nötige Summe auf rund 14 000 Euro – „so viel Geld muss zusammenkommen, damit der Zirkus zurück nach Hause fahren kann.“ Auch er ist allen bisherigen Spendern sehr dankbar: So hat eine befreundete Pizzeria-Inhaberin 35 Pizzen gespendet, ein anderer Spender drückte ihm am Wochenende 500 Euro in die Hand – alles gute Gründe für ihn, mit seiner Spendensammlung fortzufahren.

Wer für den Circus Rudolph Busch spenden möchte, kann sich an Thomas Heyn per E-Mail unter thomas.heyn1967@googlemail.com oder per Telefon unter 0176 / 83 22 16 18 wenden. Wer sich direkt an den Circus Rudolph Busch wenden möchte, erreicht Stephanie Riedesel unter 015 17/ 43 60 835.

Von Carsten Bischof