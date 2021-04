Circus Rudolph Busch warnt: Betrüger geben sich als Spendensammler aus

Reislingen

Unglaublich: In Neuhaus, Reislingen und Vorsfelde sind Betrüger unterwegs, die vorgeben, Spenden für den gestrandeten Circus Rudolph Busch zu sammeln. „Die haben mit uns nichts zu tun“, betont Circus-Sprecherin Stephanie Riedesel. Auch Unterstützer Thomas Heyn sagt: „Das sind Trittbrettfahrer.“ Er wolle jetzt ein offizielles Spendenkonto einrichten, um den Betrügern das sprichwörtliche Wasser abzugraben.

Der Circus Rudolph Busch möchte weiterziehen – aber es fehlt Geld

Die traurige Geschichte den süddeutschen Circus Rudolph Busch ist bekannt: Im vergangenen Sommer strandete das über 30-köpfige Artisten- und Dompteurteam auf dem Gelände der früheren Betonfabrik in Reislingen. Jetzt soll der Zirkus weiterziehen, der Grundstückseigentümer macht Druck. Aber dem Zirkus fehlen laut Heyn und Riedesel mehrere tausend Euro, um die Karawane wieder in Bewegung zu setzen. Alle Fahrzeuge müssten neu zugelassen und dem TÜV vorgeführt werden, außerdem brauche man Geld für Diesel.

Zur Galerie Der Circus Rudolph Busch möchte weiterziehen – ist aber auf Spenden angewiesen.

Genau deswegen hat das SPD-Ortsratsmitglied vor einigen Wochen eine große Spendenaktion gestartet. Umso wütender macht es ihn, wenn jetzt Betrüger losziehen und von hilfsbereiten Menschen Geld ergaunern: „Bei Rewe in Vorsfelde wurden Leute mit Circus Busch-Schildern gesehen“, berichtet er. „Auch in Neuhaus haben die an Haustüren geklingelt und sich für den Circus Busch ausgegeben. Die tauchen irgendwo auf und sind dann schnell wieder weg.“

Der Circus stellt klar: Wir betteln nicht!

Auch Zirkus-Sprecherin Stephanie Riedesel ist stinksauer: „Immer wieder melden sich Leute bei mir und fragen, ob das Geld angekommen sei“, sagt sie. Auf Nachfrage erfahre sie dann, dass die Spender auf Betrüger hereingefallen sind. Sie betont ausdrücklich: „Wir betteln nicht! Wir ziehen nicht umher!“ Alle Spender seien herzlich willkommen, direkt zum Zirkus zu kommen oder sich jederzeit unter der Rufnummer 015 17/ 43 60 835 melden.

Sie stellt auch klar: „Der Großteil unserer Familie heißt zwar auch Frank, aber mit der Reitbahn Frank haben wir nichts zu tun.“ Es komme immer wieder zu Verwechslungen. Was tun? Thomas Heyn will jetzt versuchen, ein Spendenkonto für den Circus Rudolph Busch einzurichten – dann sei endlich Ruhe und das Geld komme dort an, wo es ankommen soll.

Von Carsten Bischof