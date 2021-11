Barnstorf

Sein 20. Chor-Jubiläum feiert der Verein Gospel-Friends Barnstorf am Sonntag, 07. November, nach. Von 10.30 Uhr an findet in der St. Adrian-Kirche in Heiligendorf ein Gottesdienst statt, in dem sich der Chor mit sechs Songs präsentieren und einen Rückblick auf mittlerweile 21 Jahre geben wird.

Im Jahr 2000 wurden die Gospel-Friends als Gesangsverein von engagierten Barnstorfern gegründet. Das erste Lied des Chores damals war „We Shall Overcome“. Das wird zum Jubiläum auch wieder gesungen unter der Leitung von Barbara Gal, die den Chor seit 2013 leitet.

2000 fanden die ersten Proben statt

Im Jahr 2000 fanden die ersten Proben in der Gaststätte „bei Mayer“ in Barnstorf unter der Leitung von Rudi Lauer statt. Inzwischen besteht das Repertoire vorwiegend aus Contemporary American Gospels mit Titeln unter anderem von Kirk Franklin, Andrea Crouch und auch Hans-Christian Jochimsen in vierstimmigem Gesang.

Seit 2015 nahm der Chor drei CDs auf, zuletzt eine Corona-Christmas-Version. In Workshops entwickelte sich der Chor weiter und hat etwa zehn Auftritte im Jahr, darunter war auch die Teilnahme beim Gospelkirchentag in Braunschweig oder beim Gospel-Gottesdienst in Wolfsburg. Im Afrika-Programm unterstützte die Trommelgruppe „Binkadi“, die aus Geflüchteten besteht.

