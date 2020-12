Kästorf/Brackstedt/Kreuzheide

Braucht der Knotenpunkt K46/ Hubertusstraße künftig weder eine Ampel noch einen Kreisverkehr? Wird an dieser Stelle auch nach Corona weniger Verkehr fließen? Das möchte die CDU-Ratsfraktion von der Wolfsburger Stadtverwaltung wissen. Und stellt jetzt einen Ratsantrag zur „Evaluierung“ dieses Unfallschwerpunkts.

Hintergrund ist ein jahrelanger Streit zwischen den Ortsräten Nordstadt, Kästorf/Sandkamp und Brackstedt/Velstove/ Warmenau auf der einen und den Wolfsburger Verkehrsplanern auf der anderen Seite: Um diesen Unfallschwerpunkt – laut CDU gab es sieben Unfälle in 2019 – zu entschärfen, forderten die Politiker den Bau eines Kreisverkehrs. Die städtischen Verkehrsplaner sprachen sich für den Bau einer Ampel aus. Begründung: Ein Kreisverkehr sei für diese Menge an Verkehr nicht leistungsfähig genug.

Nur ein Unfall im ersten Halbjahr an dieser Stelle

Um die Situation provisorisch zu entschärfen hat die Stadt die Rechtsabbiegespur von der K 46 auf die Hubertusstraße durch Poller künstlich verkürzt und im Bereich der Einmündung ein Tempolimit von 50 km/h angeordnet – seitdem gab es laut CDU keinen einzigen Unfall an dieser Stelle. Im gesamten ersten Halbjahr 2020 habe es lediglich einen Unfall gegeben. „Natürlich hängt dies sicherlich auch mit dem verringerten Verkehrsaufkommen durch die Corona-Bedingungen wie Homeoffice zusammen“, sagt CDU-Ratsfrau Angelika Jahns, gleichzeitig Ortsbürgermeistern von Brackstedt, Velstove und Warmenau. „Auch für die Zukunft sind geringere Zahlen zu erwarten.“

Deshalb, so Jahns und CDU-Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar, müsse die Situation an dieser Stelle fachlich neu bewertet (evaluiert) werden. Zumal die Stadt mit Kosten von 500 000 Euro für die Ampel plus jährlichen Folgekosten in Höhe von 28 000 Euro rechne – „viel zu viel“, betont Jahns. Nicht nur aus diesem Grund kommt der CDU-Vorstoß nicht unerwartet: Im Sommer hatte die Verwaltung ihre Vorlage zur K46/ Hubertusstraße zurückgezogen, außerdem fließt seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich weniger Verkehr über diese Einmündung.

Weniger Verkehr und keine Probleme

So bestätigten Anfang November alle drei betroffenen Ortsbürgermeister – neben Jahns Immacolata Glosemeyer ( SPD, Nordstadt) und Francescantonio Garippo ( SPD, Kästorf/Sand kamp) – der WAZ: Aktuell gibt es keine Probleme an dieser Stelle. Auch der städtische Verkehrsplaner Oliver Iversen gab jetzt in mehreren Ortsräten bekannt: Der Pendlerverkehr in ganz Wolfsburg habe sich seit Beginn der Corona-Pandemie erheblich verringert ( WAZ berichtete). Und wegen der verstärkten Nachfrage nach Home Office werde auch künftig weniger Verkehr durch Wolfsburg fließen als vor der Corona-Krise.

Für die CDU-Ratsfraktion heißt das: Sollte die Evaluierung ergeben, dass der Knotenpunkt K46/ Hubertusstraße künftig weder Kreisel noch Ampel brauche, dann sei auch das eine vernünftige und sparsame Lösung.

