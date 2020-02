Burgallee: Gutachter soll die Substanz der Straßenbrücke prüfen

Neuhaus

Ist die Straßenbrücke an der Burgallee in Neuhaus stabil genug? Das soll jetzt ein Gutachter im Auftrag der Stadt Wolfsburg prüfen. Ein Auftrag, der im Ortsrat Verwirrung stiftete.

Als der Ortsrat jüngst über den städtischen Haushalt und die geplanten Investitionen für die kommenden Jahre beriet, stolperte er förmlich über die mögliche Sanierung einer Brücke an der Burg Neuhaus. „Damit ist nicht der Steg am Burgteich gemeint“, mutmaßte Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD). Dabei habe der eine Sanierung dringend nötig – wurde zwischenzeitlich sogar gesperrt. Er sei nicht verkehrssicher, so die Stadt.

Brücke zum Burghof ?

„Vermutlich meint die Stadt die Brücke zum Burghof“, so der Ortsbürgermeister weiter. Zwar halte der Ortsrat die Sanierung des Fußwegs zur Burg hoch für dringender, denn der strotze wirklich vor Stolperfallen. Gehbehinderte und Rollatornutzer sowie Rollstuhlfahrer hätten kaum die Chance, ohne Hilfe zur Burg hoch zu laufen.

Ein ähnliches Bild biete sich direkt an der Brücke zum Burghof: Wirklich verkehrssicher, so die Politiker, sei das Stück auch nicht. Im Prinzip müsse man aus Gründen der Verkehrssicherheit die komplette Zuwegung erneuern und einebnen. Auch wenn möglicherweise Denkmalschutzgründe dagegen sprechen würden.

Bausubstanz prüfen

Doch auch diese Brücke ist nicht gemeint. „Es handelt sich um die Brücke vor der Kurve unterhalb der Straße Burgallee“, sagt Elke Wichmann, Sprecherin der Stadt Wolfsburg. Ein Gutachter müsse die Brückensubstanz beurteilen. Konkret: „Unter Berücksichtigung der Hochwasserschutzfunktion der angebauten Wehranlage der Brücke.“

Diese Wehranlage verbindet den Neuhäuser Burgteich mit dem Hehlinger Bach. Droht Hochwasser – etwa durch Starkregen –, soll die Anlage den Zu- und Abfluss vom Hehlinger Bach in den Burgteich und andersherum regeln. Dafür muss die Brückensubstanz aber in Ordnung sein. Genau das soll jetzt ein Gutachter offiziell untersuchen. Das Geld dafür, so Elke Wichmann, stehe für die Haushaltsjahre 2020/21 bereit. Über den muss der Rat der Stadt noch abstimmen.

Von Carsten Bischof