Neuhaus

Aufgrund geänderter Vorschriften in den Bereichen Veranstaltungssicherheit, Rettungswegen und Brandschutz hält es die Stadtverwaltung für notwendig, die bestehende Nutzungs- und Entgeltverordnung für die Burg Neuhaus zu ändern. Demnach könnten größere Veranstaltungen auf dem Burghof künftig nicht mehr möglich sein, das Engagement eines Hausmeisters wird wesentlich teurer und für Festivitäten und Geburtstagsfeiern in der Burg gibt es fortan rigide Vorschriften.

So sollen fortan Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 21 Jahren hier überhaupt nicht mehr feiern dürfen. In den Küchen im Turm darf künftig nicht mehr gekocht werden und vom Burghof werden rollende Getränke- und Speisefahrzeuge (Foodtrucks) verbannt. Grillen mit Holzkohle wird untersagt. Selbst ein Trampolin für die Kinderbespaßung dürfte damit vom Tisch sein.

Christine Fischer : Burg Neuhaus ist Treffpunkt für die Bürger

Stefan Krieger, Geschäftsbereichsleiter Kultur, hat am Donnerstag die neuen Planungen für Nutzung und Kosten im Ortsrat Reislingen-Neuhaus vorgestellt und dafür prompt massive Kritik geerntet. Aus allen Fraktionen kam vehementer Widerspruch. CDU-Sprecherin Christine Fischer erinnerte daran, dass die Burg seit jeher eine Art Dorfgemeinschaftshaus für die Ortsteile Neuhaus/ Reislingen und Neuhaus gewesen sei.

Es werde beispielsweise auf dem Burghof künftig kein Herbstmarkt mehr möglich sein. „Die neue Nutzungsverordnung ist ein kultureller Schaden für die gesamte Stadt Wolfsburg“, sagte Fischer. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs ( SPD) empfahl, die Vorlage noch einmal grundsätzlich zu überarbeiten und sie erneut dem Ortsrat vorzulegen.

Dazu gehöre nach Ansicht des Ortsrates auch die neue Bezahlung für den Hausmeister bzw. die Hausmeisterin, die außerhalb der normalen Dienstzeit bei Feiern oder sonstigen Zusammenkünften eingesetzt werden muss. Die Kosten pro Stunde erhöhen sich laut neuer Gebührenordnung von bisher 15 auf 52,50 Euro.

Kulturchef Krieger begründete diese und weitere Kostensteigerungen damit, dass die bestehende Entgeltordnung in den vergangenen 18 Jahren nicht geändert worden ist. Er betonte zudem, dass man nicht den gesamten Burghof lahmlegen wolle, sondern lediglich schwere Belastungen zu verhindern suche. In der abschließenden Beschlussfassung sprach sich der Ortsrat einstimmig dafür aus, die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Burg als erste Lesung zu betrachten und eine geänderte Version in der nächsten Sitzung zu behandeln.

Kurz abgehandelt wurde der neue Infrastruktur-Bebauungsplan Sonnenkamp, ein Mammutwerk von 178 Seiten. Weil hier nach Auskunft von Anja Rasehorn (Stadtplanung) alle Einwände eingearbeitet worden seien, stimmte man dem Satzungsbeschluss ohne weitere Diskussion mehrheitlich mit viermal Ja und zwei Enthaltungen zu.

Von Burkhard Heuer