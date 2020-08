Burg Neuhaus: Kunsthandwerkermarkt abgesagt – aber Pläne für Weihnachtsmarkt

Neuhaus

Der Herbstmarkt der Kunsthandwerker auf Burg Neuhaus ist einer der beliebtesten Kunsthandwerkermärkte in Deutschland überhaupt – und fällt dieses Jahr leider aus: „Wegen Corona haben wir ihn jetzt abgesagt“, sagt Organisator Peter Klarhorst traurig. Er hätte von 18. bis 20. September stattfinden sollen. Klarhorst macht Freunden hochwertigen Kunsthandwerks aber doch ein wenig Hoffnung: „Vielleicht organisieren wir einen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr...“

Wege und Zugänge sind zu eng

Zu den traurigen Fakten: Seit 30 Jahren organisiert Peter Klarhorst den Kunsthandwerkermarkt auf Burg Neuhaus – seit 30 Jahren ein Höhepunkt im Wolfsburger Kulturkalender. Doch an der Corona-Pandemie kommen auch die Kunsthandwerker nicht vorbei: „Wir haben uns mehrfach mit der Stadt vor Ort getroffen. Letztendlich haben wir uns einstimmig entschieden, den Markt abzusagen“, so Klarhorst. Denn: „Die Wege und Zugänge zu den Innenräumen sind zu eng.“

Anzeige

„Theoretisch“, so Klarhorst, hätte man Kunsthandwerker auf die Spielfläche am Burgeingang und am Aufgang zur Burg sowie im Burghof platzieren können. „Aber wir hätten nur wenige Besucher gleichzeitig auf den Markt lassen dürfen“, so Klarhorst. Der Aufwand und die Einschränkungen wären einfach zu hoch gewesen. „Uns fehlt einfach eine große, weite Fläche“, so Klarhorst.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ausweichmarkt in Glücksburg

In Glücksburg hingegen gibt es eine geeignete Fläche – und dort findet nun am Neuhäuser Wochenende ein großer Herbstmarkt statt: „So treffen sich die Kunsthandwerker in Glücksburg statt in Neuhaus, es ist für sie also kein verlorenes Wochenende“, betont der Wolfsburger Kalligraph. Er selbst fahre mit seinem Stand auch nach Glücksburg.

In Gedanken ist er aber bereits in der Adventszeit: „Mir schwebt ein Weihnachtsmarkt mit hochwertigem Kunsthandwerk in Wolfsburg vor“, sagt er. Ihm schwebe auch schon ein passendes Gelände vor, aber noch sei nichts spruchreif. Geblockt hat er hingegen das dritte Septemberwochenende 2021 – vom 17. bis 19. September 2021 soll der 31. Kunsthandwerkermarkt auf Burg Neuhaus steigen.

Von Carsten Bischof