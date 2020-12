Bürgergemeinschaft: Wendschotter Sporthalle soll schon 2023 nutzbar sein

Die Bürgergemeinschaft Wendschott (BGW) lobt die Straßenbauarbeiten am Bergmannskamp und kritisiert die Verschiebung des Sporthallen-Neubaus – ganz im Gegensatz zu Ortsbürgermeister Siegfried Leu (CDU).

Sportplatz in Wendschott: Die BGW will den Bau der Sporthalle so schnell wie möglich – 2023 müsse sie stehen. Quelle: Britta Schulze