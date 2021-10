Vorsfelde

Als Aktivistin und Aufrührerin wird Doris Zander kritisiert, seit sie als Sprecherin der Mieterinitiative Vorsfelde an die Öffentlichkeit geht. Aktiv und rührig ist sie aber nicht nur, wenn es um die Adler Group geht, bei der sie selbst mit ihrem Mann zur Miete in Vorsfelde wohnt. Seit August läuft ein stadtweites Projekt der Initiative „Mieter helfen Mietern“: Ein Bürgerbegehren soll den Wolfsburger Rat dazu bringen, Mietsteigerungen zu verhindern und Sozialwohnungen durch die städtische Tochter Neuland großflächig aufzukaufen.

Treppenlauf statt Wandertour fürs Rentner-Ehepaar

Auch eine Online-Petition läuft. „Aber im Internet erreichen wir die alten und kranken Menschen nicht“, fürchtet Doris Zander. Deshalb hat das Rentner-Ehepaar sein Hobby – Wandern – vom Wald in den Großstadtdschungel verlegt. Täglich seien sie zwischen zwei und vier Stunden von Tür zu Tür, treppauf und treppab, unterwegs, berichten die beiden. Manchmal unterstützt von einzelnen Nachbarinnen oder Nachbarn. Bisher in Vorsfelde, Detmerode und in der Teichbreite. Bis zur Kommunalwahl nahmen manchmal auch Mitglieder der Partei „Die Linke“ Listen mit zu ihren Wahlkampf-Runden oder Info-Tischen.

Rund 3000 Unterstützer-Unterschriften kann das Rentern-Ehepaar jetzt bereits vorweisen, bis Ende März sollen es 9000 werden. Doch es sei kein einfaches Unterfangen, erzählt Doris Zander. „Manche wollen gar nichts an der Haustür unterschreiben, weil sie Angst haben, sie würden ein Abo abschließen oder wir würden ihre Daten weiterverkaufen“, sagt sie. Sie hofft, dass die Berichterstattung mit Foto in der Zeitung ihr dabei hilft, Vertrauen zu schaffen. Denn auch wenn es mühselig ist, will sie weitermachen. „Ich kann doch jetzt nicht einfach aufhören. Hinter fast jeder Unterschrift steht ein Schicksal!“ Wolfsburg sei nämlich nicht so reich, wie viele meinen. Dafür habe sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter geöffnet.

Forderung: Keine Mieterhöhung bis 2027

Hauptforderung des Einwohnerantrags: Mieten einfrieren. Der Rat der Stadt soll Ortsbürgermeister Dennis Weilmann innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollständigen Listen auffordern, in der der Gesellschafterversammlung der städtischen Tochter Neuland darauf hinzuwirken, dass Mieterhöhungen frühestens zum 1. März 2027 erfolgen können. Zudem soll die Verwaltung günstigen Wohnraum in allen Stadt- und Ortsteilen erhalten und sich beim Land für eine verbesserte Wohnraumförderung einsetzen.

Konkret wünscht sich die Mieterinitiative unter anderem, dass die Neuland die Wohnblöcke im Süden von Vorsfelde, die sie vor einiger Zeit verkauft hat, wieder zurückkauft. Und für die Wohnblöcke der Adler Group, bei denen die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben, fordern Zanders und ihre Initiative eine Instandsetzungssanierung statt den Einbau von Fahrstühlen oder den Austausch von Fenstern, die nach Ansicht der Bewohnenden völlig in Ordnung sind. Dass es sich um eine Maßnahme handelt, die durch Einsparungen der Energie später die Nebenkosten senken kann, glauben einige nicht. „Es geht um Fördergelder, nicht darum, den Mietern und Mieterinnen etwas Gutes zu tun“, meint Doris Zander.

Von Andrea Müller-Kudelka