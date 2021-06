Reislingen

Nach langer Pause nimmt das Holzbanktheater in Reislingen Anfang Juli wieder den Spielbetrieb auf. „Es war eine unglaublich lange, schwere und fast hoffnungslose Zeit“, so Intendantin Ozana Costin. Deshalb sei das Theater-Team dankbar für die Unterstützung der Wolfsburger in Form von E-Mails, Postkarten, Spenden und vor allem Freundschaft. „Die Aktion Gutschein war damals unsere Rettung“, so Costin.

Chanson-Abend als Dankeschön für Unterstützung

Die meisten Gutscheine seien für den Chansonabend „Paris, mon amour“ gekauft worden. Die Nachfrage sei noch immer groß, daher wolle man den Chanson-Abend im Juli spielen – als Dankeschön für die Unterstützung. Die Vorstellungen mit Ozana und Cristian Costin finden statt am Samstag, 10. Juli, Mittwoch, 14. Juli (Französischer Nationalfeiertag), Samstag, 17. Juli und Mittwoch, 21. Juli, jeweils um 19 Uhr. Karten gibt’s nur auf Reservierung unter www.holzbanktheater.wordpress.com

Corona-Jahr macht Erhöhung der Eintrittspreise notwendig

„Das Corona-Jahr hat tiefe Spuren hinterlassen, viele Vorstellungen sind aus verschiedenen Gründen komplett ausgefallen“, so Costin weiter. Cristina Ciubotarus Tod, altersbedingtes Ausscheiden aus dem Ensemble, Krankheitsfälle, die Unmöglichkeit der Verlängerung einiger Verträge für die Aufführungsrechte – „es war und ist immer noch eine harte Probe“, so die Intendantin. Eine Folge sei die Erhöhung der Eintrittspreise auf 30 Euro, ausgenommen bereits erworbene Karten und Gutscheine.

Von der Redaktion