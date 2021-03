Brücke am Drömlingsgraben: Ortsrat und Landwirte fordern die Sanierung

Wendschott

Die unendliche Geschichte geht weiter: Eigentlich wollte die Stadt ihre Brücke über dem Vorsfelder Drömlingsgraben im vergangenen Jahr sanieren und damit einen über 20 Jahre alten Streitpunkt beseitigen – hat die Baumaßnahme aber verschoben. Das bringt Ortsrat und Feldmarkinteressentschaft gleichermaßen auf die sprichwörtliche Palme. Denn: Wendschotts Landwirte müssen weiterhin große Umwege fahren, um zu ihren Feldern zu kommen.

Landwirte können mit ihren schweren Fahrzeugen die Brücke nicht nutzen

Jörg Lindmüller war viele Jahre lang Vorsitzender der Feldmarkinteressentschaft Wendschott und kämpft seit mittlerweile über 20 Jahren für die Sanierung der Brücke: „Hier wurde vor rund 25 Jahren ein Biotop angelegt – tolle Sache. Damals haben schwere Baufahrzeuge die Brücke kaputtgefahren, sie ist abgesackt.“ Damals sei die Brücke für 40 Tonnen Last zugelassen gewesen – „völlig ok für schwere landwirtschaftliche Maschinen“, so Lindmüller. Dann habe die Stadt die Traglast auf sechs Tonnen reduziert – „das ist nicht mehr ok“, so Lindmüller.

Denn: „Ein heutiger Trecker wiegt schon mal zwischen neun und zwölf Tonnen. Ein Silowagen noch mal 20 Tonnen.“ Das Problem: Diese Brücke können Landwirte nicht mehr nutzen. „Ich beispielsweise muss einen Umweg über Danndorf fahren, um auf meine Flächen zu kommen – das sind rund zehn Kilometer pro Weg.“ Für ihn ein unhaltbarer Zustand: Zumal die Brücke damals wegen einer städtischen Baumaßnahme kaputtgefahren worden sei. Dann solle die Stadt diese Brücke auch endlich reparieren.

Das sieht Ortsbürgermeister Siegfried Leu (CDU) genauso: „Der Ortsrat hatte ja für 2020 schon eine Zusage bekommen, dass die Brücke gemacht wird. Dafür standen 50 000 Euro im Haushalt.“ Doch dann sei die Maßnahme verschoben worden, weil angeblich doch kein Geld mehr dafür da gewesen sei. „Das geht gar nicht“, findet Siegfried Leu. Und will die Brückenproblematik in der Juni-Sitzung des Ortsrates erneut auf die Tagesordnung setzen.

Stadt hat die Brückensanierung wegen des Haushaltsdefizits geschoben

Und was sagt die Stadt dazu? „Tatsächlich ist seit längerem vorgesehen, die Brücke zu ersetzen“, betont Sprecherin Elke Wichmann. „Allerdings wurde die Maßnahme aufgrund des defizitären Haushalts der Stadt Wolfsburg geschoben.“ Genau das wollen Ortsrat und Feldmarkinteressentschaft jetzt ändern.

Von Carsten Bischof