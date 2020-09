Brand in Hehlingen: Feuerwehr löscht Gartenhecke

Hehlingen

Eine brennende Gartenhecke löschte die Feuerwehr Hehlingen am Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr in der Straße Am Kirchbrunnen in Hehlingen. Der Grundstücksbesitzer hatte bereits Löschversuche mit seinem Gartenschlauch unternommen. Für die Feuerwehr war der Einsatz dann schnell beendet. Der Brand sei vermutlich beim Entfernen von Unkraut mit einem Gasbrenner entstanden, teilte die Feuerwehr mit.

Bei Anwohnern dürfte der Feuerwehr-Einsatz eine Schrecksekunde ausgelöst haben. Anfang Mai hatte ein unbekannter Täter in der Straße Am Kirchbrunnen zwei Mülltonnen unter einem Carport angezündet. Die Polizei schreibt die Tat einem Serien-Brandstifter zu, der seit Ende 2019 mehrere Feuer in Hehlingen und Nordsteimke gelegt haben soll.

