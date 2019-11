Brackstedt

Über 1000 Blumenzwiebeln haben ihren Weg in die Erde gefunden und warten nun auf das Frühjahr, um Brackstedt so richtig bunt zu machen. 13 Kinder und 15 Erwachsene haben die Blumen am Straßenrand gegenüber der Schule und am Brunnenplatz eingepflanzt. Die Perlhyazinthen, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Tulpen und Narzissen sind eine Spende des Brackstedter Förderkreises und haben schon beim gemeinsamen Pflanzen für viel Freude gesorgt.

Als nächstes freut sich der Förderkreis übrigens auf das traditionelle Weihnachtsbaumbeleuchten am Sonntag, 1. Dezember. Um 16.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde in der Kapelle zum Gottesdienst und um 17.30 Uhr versammeln sich die Brackstedter am Brunnenplatz. Der Vorsfelder Posaunenchor wird spielen, es gibt Kinderpunsch, Glühwein und Würstchen und der Weihnachtsmann kommt.

Von der Redaktion