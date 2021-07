Brackstedt

Eine seit Jahrzehnten bewährte Kraft, Brackstedterin durch und durch, Helferin und Organisatorin bei vielen Veranstaltungen, geht in den Ruhestand: Mit einem Blumengeschenk nebst gemeinsamem Erinnerungsfoto verabschiedete der Ortsrat Brackstedt/Velstove/Warmenau in seiner letzten öffentlichen Sitzung Ilse Held, seit 30 Jahren unter anderem Hausmeisterin und Veranstaltungsorganisatorin der „Alten Schule“, geht mit 86 Jahren in den verdienten Ruhestand.

In diesem denkmalgeschützten Gebäude treffen sich unter Regie der Brackstedter Brauchtumspflege und Denkmalsschutz (BFK) auch Vereine und Verbände zu ihren Zusammenkünften. Die rüstige und tatkräftige Seniorin Ilse Held habe es nach Worten von Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns(CDU) mit viel Einfühlungsvermögen immer geschafft, auch mal schwierige Terminvorstellungen unter einen Hut zu bekommen.

Aus gesundheitlichen Gründen will Ilse Held ihre Hausmeistertätigkeit in jüngere Hände geben

Aus gesundheitlichen Gründen allerdings möchte Held die Hausmeistertätigkeit in der Alten Schule Brackstedt nun in jüngere Hände abgeben. „Schön“, so sagten Held und Jahns, „dass einige Nachfolger bereits Interesse bekundet hätten.“ Sie träten allerdings in große Fußstapfen, die die Vorgängerin hinterlassen habe. Bereits 2019 war Ilse Held mit der Ehrengabe des Ortsrates Brackstedt/Velstove/Warmenau für ihr vielfältiges Engagement für Einwohnerschaft, Vereine und Verbände ausgezeichnet worden.

Die „Alte Schule“ in Brackstedt fungiert als eine Art „Dorfgemeinschaftshaus“. Hier ist allerdings auch die städtische Sprechstelle untergebracht. Für die Verwaltung entsteht hier die durchaus komplizierte Lage, alsbald einen barrierefreien Zugang für Behinderte zu schaffen

Brackstedt wird größer: Wohngebiet „Heidkamp“ soll erweitert werden

Expansion ist auch angesagt auf dem Brackstedter Bausektor. Marc Heinisch vom Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung berichtete in der Sitzung in der Brackstedter Sportgaststätte „Finale“ über die Erweiterung des Wohngebietes Heidkamp durch einen Teil B am südlich Ortsrand. Das Plangebiet umfasst 11,8 Hektar und soll vorwiegend mit Einzel- oder Doppelhäusern sowie einigen Objekten im Geschosswohnungsbau den Wohnraumbedarf der Volkswagenstadt mildern. Insgesamt 180 Wohneinheiten sind vorgesehen. Die nun beschlossene örtliche Bauvorschrift soll dafür sorgen, dass sich die Neubauten angemessen in das umgebende Orts- und Landschaftsbild einfügen.

Das Baugebiet Heidkamp in Brackstedt soll wachsen. Pläne wurden jetzt dem Ortsrat vorgstellt. Quelle: Burkhard heuer

Da Brackstedt expandiert, soll natürlich auch etwas für die Jugend getan werden. Die Verwaltung hält Ausschau nach einem geeigneten Treffpunkt und hat dazu bereits einen Lokaltermin durchgeführt. Allerdings ohne Mitwirkung des Ortsrates. Das kam gar nicht gut an. „Wir wären aus verständlichen Gründen gern eingeladen und dabei gewesen“, monierte Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns in scharfem Ton. Einstimmig formulierte der Ortsrat schließlich einen interfraktionellen Antrag. Eine Jugendhütte (beispielsweise eine KuKuxBox) solle an geeigneter Stelle entstehen. Zudem sollte ein Konzept erarbeitet werden, das gezielt die Bedürfnisse der Jugendlichen Brackstedts berücksichtigt.

Von Burkhard Heuer