Gas und kein Schotter: Das sind die Pläne fürs Baugebiet Heidkamp B

Brackstedt

Der Tagungsraum im „Finale“ , Gaststätte des Sportheims SV Brackstedt, konnte den Ansturm von Interessierten am Mittwochabend kaum bewältigen: Mehr als 150 Besucher waren gekommen, als Stadt Wolfsburg, Investor und Planer mit „Heidkamp“, Plan B, im Rahmen der ersten Bürgerbeteiligung ein neues Brackstedter Baugebiet vorstellten.

Heidkamp B: Auch Wohnraum für Ältere soll entstehen

Im direkten Anschluss an das Wohngebiet Heidkamp A sollen angrenzend an die Kreisstraße 31 nach jetzigen Erkenntnissen 180 Wohneinheiten in Form von Ein- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Zur K 31 sind zudem einige Wohnblöcke in höhenlimitierter Form vorgesehen. Hier könnte Wohnraum unter anderem für ältere Mitbürger entstehen

Kritik an Stadt: Fußwege bisher nicht gestaltet

Abteilungsleiterin Silke Lässig und Projektleiter Jörn-Henning Schrader vom Stadtplanungsamt begrüßten die Interessenten, unter ihnen zahlreiche Bauwillige, aber auch Nachbarn aus dem Wohngebiet Heidkamp A, die zunächst das Forum nutzten, leise Kritik an der Stadtverwaltung zu äußern. Ursprüngliche Ankündigungen, beispielsweise zur Gestaltung von Fußwegverbindungen, seien nicht eingehalten worden, hieß es.

Planerin: Gebiet wird verdichtet, aber es gibt Platz für Grün

Im Mittelpunkt zahlreicher weiterer Wortmeldungen dann allerdings stand das neue Baugebiet, das Architektin Dipl.-Ing. Frauke Schwerdt vom Braunschweiger Büro für Stadtplanung vorstellte. Die Planerin unterstrich, dass man das Plangebiet B dem Vorgänger in Brackstedt stilistisch anpasse, allerdings in einer verdichteten Bauweise. Dennoch bleibe viel Platz für Grün, eventuell auch für Dienstleister oder beispielsweise ein kleines Café.

Großes Interesse: Der Investor stellt die Pläne für das Neubaugebiet Heidkamp vor. Quelle: Burkhard Heuer

Neubaugebiet in Brackstedt : Schon 250 Interessenten

Geschäftsführer Volker Mädel vom Investor PVS-Projektgesellschaft, der unter anderem bereits für die Erweiterung des Baugebietes Klanze in Weyhausen verantwortlich zeichnet, freute sich über das rege Interesse am Heidkamp B. 250 Bewerber hätten sich bereits gemeldet, noch ehe das Objekt in seinen Einzelheiten so richtig bekannt gewesen sei. „Natürlich müssen wir da erfahrungsgemäß noch Abstriche machen“, sagte Mädel. Letztlich bleibe von den jetzt Gemeldeten nur jeder Dritte übrig.

Grundstückspreise stehen noch nicht fest

Auf Nachfragen zu den Grundstückspreisen hielt sich der PVS-Geschäftsführer allerdings bedeckt: „Erst wenn wir Fakten über das Netto-Bauland und die Kosten für die Erschließung ermittelt haben, können wir über die Preise sprechen“,sagte Mädel. Im Zuhörerrund indes kursierten bereits Zahlen. Von 200 Euro plus Erschließung wurde gemunkelt.

Vorschlag von Bürgern: Auch ein Ärztehaus einplanen

Fest stehen schon jetzt einige Details zur örtlichen Vorschrift: So wird man, wie Stadtplanerin Lässig kundtat, Stein-oder Schottergärten wohl kaum dulden. Fernwärme wird nach Mitteilung von Jörn-Henning Schrader nicht möglich sein, bliebe also Gas. Volker Mädel griff zudem eine Anregung aus dem Zuschauerrund auf: Hier wurde vorgeschlagen, angesichts zunehmender Einwohnerzahlen eventuell ein Ärztehaus zu planen. „Das dürfte sich schwierig gestalten“, sagte der Investor. Er sprach damit Erfahrungen im benachbarten Weyhausen an, wo im Baugebiet Klanze ein solches Objekt realisiert worden ist, das die Prognosen offenbar nicht erfüllt hat.

Der erste Vorentwurf für das Baugebiet Heidkamp B in Brackstedt. Quelle: Stadt Wolfsburg

Übrigens sind auch in Brackstedt nicht alle hochgesteckten Erwartungen in Erfüllung gegangen. Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns beispielsweise erinnerte an den langen Kampf für einen Nahversorgungsmarkt. „Jetzt ist ganz wichtig, dass die Kunden aus Ort und Region diesen auch stark annehmen und das Fortbestehen sichern“, sagte Jahns.

Lesen Sie auch:

Von Burkhard Heuer