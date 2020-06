Voll gelaufene Keller: Hauseigentümer sehen Stadt in der Pflicht

Brackstedt

„Wir haben 24.000 Euro Anliegerkosten für eine Straße gezahlt, die uns bei Starkregen das Wasser direkt aufs Grundstück leitet“, ärgern sich Kathrin und Kai Schulze aus Brackstedt über die Stadt Wolfsburg. Das Problem der Schulzes: Bei Unwettern wie am vergangenen Samstag fließen riesige Wassermassen von der Straße „ Schulgarten“ auf ihr Grundstück. Während sie dieses Mal vergleichsweise glimpflich davonkamen, stand das Wasser 2017 über einen Meter hoch in ihrem Keller. Und so den Schulzes geht auch anderen Hausbesitzern in den Ortsteilen...

Vorkehrungen verhindern Schlimmeres

„Das ist wie ein Fluss, der von beiden Seiten der Straße auf uns zuläuft. Da kriegt man Panik“, beschreibt Kathrin Schulze, was bei starken Regenfällen passiert. Am Samstag traf Familie Schulze frühzeitig Vorkehrungen: Sie legte Sandsäcke vor die Garage, entfernte Gullydeckel und leerte die Fangkörbe. Es floss dennoch Wasser in ihr Haus: Während es in der Garage 20 Zentimeter hoch stand, waren es im Keller glücklicherweise nur zwei. Mit Tauchpumpen und der Hilfe von Nachbarn verhinderten die Schulzes größere Schäden.

Die Auffahrt der Schulzes am vergangenen Samstag: Hier kann kein Auto mehr in die Garage fahren. Quelle: privat

Erinnerungen an 2017

Sie fühlten sich an das Jahr 2017 erinnert: Nach einem schweren Unwetter stand das Wasser in ihrem Keller 1,2 Meter hoch, der Schaden betrug über 30.000 Euro. Ein Video von damals zeigt, wie riesige Wassermassen von der Straße „ Schulgarten“ auf das Grundstück der Schulzes fließen. Das Problem: Zu ihrem Haus hin steigt die Straße von beiden Seiten leicht ab.

Unwetter-Ärger in Brackstedt – ein Video:

Zahlreiche Maßnahmen unternommen

Nach dem Unwetter 2017 versuchten die Schulzes viel: Sie pflasterten ihre Auffahrt neu und bauten ein leichtes Gefälle weg vom Haus ein. Direkt vor der Einfahrt zu ihrer Garage installierten sie zudem eine Abwasserrinne. Dennoch sind sie sich sicher: Wären sie am Samstag nicht zu Hause gewesen, wären sie nicht so glimpflich davongekommen.

Fehlende Unterstützung der Stadt?

Bereits 2017 wendete sich das Ehepaar hilfesuchend an die Stadt: „Sie schickten uns jemanden vorbei. Der erzählte uns aber nur, was wir alles falsch gemacht hätten“, sagt Kathrin Schulze. Sie sieht Versäumnisse bei der Verwaltung: „Wenn man so viel Geld für eine neue Straße zahlt, sollte man sich darauf verlassen können, dass die ihren Job vernünftig machen.“ Bevor die Straße und das Neubaugebiet gebaut worden seien, hätten sie keine Probleme mit Hochwassern gehabt. Die Schulzes erhoffen sich von der Stadt Lösungen, wie einen zusätzlichen Gully oder eine bessere Reinigung.

Abflüsse nicht für Starkregen ausgelegt?

Die Stadt erklärt auf Anfrage, dass sie die Gullys zwei Mal jährlich säubert. Hinsichtlich möglicher Ursachen für die Überschwemmungen weist Stadtsprecher Ralf Schmidt auf die Kapazität der Abflüsse hin. Sie seien „für das extreme Phänomen von Starkregenereignissen nicht ausgelegt“.

Ortsbürgermeisterin will Problem angehen

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns ist das Problem bekannt – nicht nur aus Brackstedt. Sie erklärt: „Wir hatten bei dem Unwetter auch in Velstove und Warmenau Probleme.“ Jahns kann den Hinweis der Stadt auf die Kapazitätsgrenzen nachvollziehen, nichtsdestotrotz will sie mit Bürgern und Verwaltung über Verbesserungen nachdenken: „Nach 2017 geriet das Thema leider etwas in Vergessenheit. Das soll nicht wieder passieren, deshalb haben wir uns vorgenommen uns in allen drei Ortsteilen nochmal zusammenzusetzen.“

Von Melanie Köster