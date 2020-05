Wegen Biogasanlage: Treckerlärm-Ärger im Neindorf

Neindorf

Über 150 Schlepper – auf diesen Wert kommt Rainer Sabothe aus Neindorf, wenn er die Zahl der Fahrzeuge, die am vergangenen Sonntag an seiner Haustür vorbeifuhren, überschlägt. Der Grund: Die Trecker belieferten die benachbarte Biogasanlage in Glentorf mit Gras. Anwohner Sabothe ärgert sich über den Lärm.

Teller wackelten im Schrank

„Bis um 20 Uhr fuhr alle 20 Minuten ein Schlepper mit einem großen Anhänger vorbei“, berichtet der Neindorfer. An einen ruhigen Sonntag war für Sabothe nicht zu denken: „Die Teller im Küchenschrank haben durch die Erschütterung gewackelt.“ Lisa Tkocz, Betriebsleiterin der Anlage, bestätigt den Einsatz: „Von Freitag bis Montag hat ein Unternehmen die Grasernte angeliefert.“ Tatsächlich seien die Schlepper in dieser Zeit sehr häufig unterwegs gewesen: „Dadurch dauerte es aber auch weniger lang.“ Tkocz betont, dass man sich an die per Sondergenehmigung festgelegten Zeiten von 8 bis 20 Uhr gehalten habe.

Anzeige

Das bestreitet Sabothe nicht, er wundert sich jedoch über den Zeitpunkt der Grasernte: „Wir Bürger bekommen auf dem Rathausplatz Samentüten, um Insektenblühstreifen anzulegen. Gleichzeitig werden Wiesen und Gräben in der Brut- und Setzzeit gemäht.“ Tkocz begründet das Vorgehen mit den landwirtschaftlichen Produktionszyklen: „Mitte oder Ende Mai ist der beste Zeitpunkt, um möglichst viel Energie aus dem Gras zu gewinnen und später weitere Schnitte durchzuführen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Keine Aussichten auf Tempo 30

Um den Lärm zu reduzieren, fordert Sabothe, dass die gesamte Ortsdurchfahrt zur Tempo-30-Zone wird. Nicht nur der Verkehr zur Biogasanlage sei enorm. Bereits 2016 sammelte er Unterschriften von 400 Einwohnern und reichte sie bei der Stadt Wolfsburg ein: „Ich habe bis heute keine Rückmeldung erhalten.“

Für Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Achilles lohnt sich der Ärger nicht: „Ich würde auch gerne einen Rundumschlag machen, aber man findet niemanden, der das umsetzt. “ An einzelnen Stellen gelte bereits Tempo 30. Aber: Man könne den Verkehr nicht komplett aus dem Ort nehmen. Achilles rät dazu, sich mit der Situation zu arrangieren: „Mich stört das auch, aber ich bitte die Leute um Geduld.“ Einen kreativen Tipp hat der Ortsbürgermeister aber doch: „Dort wo es erlaubt ist, können die Anwohner ihre Autos als Schikane auf die Straße stellen...“

Darum geht es: Die Biogasanlage bei Glentorf. Quelle: Matthias Leitzke

Lieferverkehr fürs Erste durch

Tatsächlich ist die Belieferung der Biogasanlage fürs Erste durch. „Mitte oder Ende Juni findet an zwei Tagen die Ernte der Ganzpflanzensilage statt und dann dauert es wieder bis August“, erklärt Tkocz. Sie betont: „Anwohner können sich bei Problemen gerne an uns wenden.“

Lesen Sie auch

Von Melanie Köster