Vorsfelde

Am Sonntag war ein ganz großer Moment für Marion Röske: Die Vorsfelderin trat als Kandidatin bei der „Bingo!“-Show im NDR-Fernsehen an. Ins Finale schaffte es die 65-Jährige zwar nicht, aber das war nicht schlimm: „Es war sehr aufregend und sehr schön.“ So schön, dass sie gern noch einmal bei der Fernseh-Quizsendung mitraten würde.

Zusammen mit Ehemann Klaus-Dieter ging es am Samstag nach Hannover. Zuerst ins Hotel. Dort lernte die Vorsfelderin ihre Gegenkandidatin Brigitte aus Bad Bentheim kennen. Am Sonntag um 17 Uhr wurde es dann ernst: die „Bingo“-Show startete.

Alles lief gut an für Marion Röske

Es lief zunächst alles gut für die pensionierte Verkäuferin: Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Marion Röske direkt. Auch bei der ziemlich ungewöhnlichen Frage, ob die Schuppenfußschnecke rosten kann, lag sie richtig. Ja, die Tiefseeschnecke kann rosten: Weil ihr äußeres Gehäuse aus Eisen besteht. 2:0 für die Vorsfelderin.

Marion Röske war Kandidatin bei der Bingo!-Show. Quelle: Roland Hermstein

Allerdings glich Gegenkandidatin Brigitte beim Spiel um den entscheidenden dritten Punkt aus: Sie war schneller mit der Hand am Buzzer und beantwortete die Frage auch noch richtig. Also kam Brigitte ins Finale, Marion Röske leider nicht. Es gibt einige Gründe dafür: Aufregung, weil die Kamera läuft, viel Publikum vor dem Fernseher sitzt.

Noch einmal Kandidatin bei der „Bingo“-Show

Die Vorsfelderin nimmt’s sportlich: Dabei sein, ist schließlich alles. Und leer ging sie auch nicht aus. Marion Röske gewann eine Wellness-Reise ins Emsland. Wert: 1000 Euro. Ehemann Klaus-Dieter freut sich schon drauf und seine Frau ebenfalls. „Wir kennen das Emsland noch nicht“, sagt die 65-Jährige. Wenn es wärmer ist, will das Ehepaar die Reise antreten.

Marion Röske hat es bei der „Bingo!-Show so gut gefallen, dass sie gern noch mal dabei wäre. Sie hat bereits am Montag wieder bei der Hotline angerufen und hofft, dass der Zufallsgenerator sie unter zehntausenden Mitspielern auswählt....

Von Sylvia Telge