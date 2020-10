Vorsfelde

Zwei Zeugen meldeten der Polizei am Montag gegen 20 Uhr, dass auf der Helmstedter Straße in Richtung Oebisfelde vor ihnen ein Opel in starken Schlangenlinien fahre und bereits eine Verkehrsinsel gestreift habe. Auch sei der Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Auf Haltesignale, Martinshorn und Blaulicht reagierte der Fahrer nicht

Eine Polizeistreife setzte sich auf der B 188 hinter den Opel, der mit Tempo 40 und in deutlichen Schlangenlinien über die Bundesstraße fuhr. Auf Haltesignale, Martinshorn und Blaulicht reagierte der Fahrer nicht. Erst als die Beamten den Polizeiwagen direkt vor den Opel setzten, hielt der Fahrer an. Der 18-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt roch nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab 2,02 Promille.Ihm wurde im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittel.

Fünfte Trunkenheitsfahrt in zwei Tagen

Erst am Sonntag hatte die Polizei drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die deutlich alkoholisiert unterwegs waren. Am Montagmorgen stoppten die Ordnungshüter einen Fahrzeugführer mit 1,71 Promille am Steuer. „Fahren unter Alkoholbeeinflussung zählt weiterhin mit zu den häufigsten Unfallursachen. Sie gefährden Leib und Leben von sich und anderen Verkehrsteilnehmern“, warnt Polizeisprecher Thomas Figge.

