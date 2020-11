Vorsfelde

Vor knapp 20 Jahren, am 2. Januar 2001, eröffneten Heidi und Uwe Horschig – nach zähen Verhandlungen mit der Stadt – Wolfsburgs ersten und einzigen Tierfriedhof auf einem Areal in der Vorsfelder Südstadt. Jetzt ist Schluss: Horschigs gehen auf die 70 zu, wollen sich zur Ruhe setzen und haben bisher niemanden gefunden, der den Betrieb aufrecht erhalten kann und will. Ab dem 1. Dezember 2020 soll es keine neuen Erdbestattungen in der Kochsbreite mehr geben.

Kein öffentliches Interesse?

Die letzte Absage gab es am 26. Oktober dieses Jahres. Körperlich zu anstrengend und wegen der geringen Nachfrage auch zu teuer ist die Arbeit auf und mit dem Areal. „Wir haben es selbst auch nie aus wirtschaftlichen Gründen gemacht sondern immer, weil die Liebe zum Tier mit dem Tod eben nicht vorbei ist“, betont Uwe Horschig, dessen Frau auch einen Ponyhof im Drömling besitzt. 2018 hatte das Ehepaar eigenen Angaben nach schon Gespräche über die Zukunft mit Ortsbürgermeister Günter Lach und Oberbürgermeister Klaus Mohrs geführt, Mitte 2019 zuletzt bei der Stadtverwaltung nachgefragt. „Von Seiten der Verwaltung erfolgte keine Reaktion, die darauf schließen ließe, dass am Fortbestand des Tierfriedhofs in Wolfsburg ein öffentliches Interesse bestehen würde“, so Horschig.

Uwe Horschig, Betreiber des Wolfsburger Tierfriedhofs in Vorsfelde: Pachtverträge behalten ihre Gültigkeit. Quelle: Boris Baschin

Ortsbürgermeister Günter Lach erfuhr von der finalen Entscheidung der Familie Horschig durch die WAZ. „Wir werden sehen, was machbar ist und was nicht“, sagt er und erinnert daran, dass die Stadtverwaltung den Betrieb, der vor 20 Jahren auf eine Privatinitiative von Tierhaltern und –halterinnen zurückging, zumindest durch Genehmigungen für die Bestattungen und durch die Instandhaltung der Zuwegung unterstützt habe. Jetzt spiele auch eine Rolle, ob das Interesse tatsächlich noch so stark sei wie in den Anfangsjahren.

Pachtverträge bleiben gültig

Horschig betont, die bis jetzt abgeschlossenen Pachtverträge behielten ihre Gültigkeit und er werde gemeinsam mit seiner Frau den Tierfriedhof weiter pflegen. Die höchste Laufzeit liegt bei fünf Jahren und könnte dann bei Bedarf um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Trauer um tote Tiere Wohin mit der Trauer ums tote Tier, wenn es den Tierfriedhof in der Kochsbreite nicht mehr gibt? Vierbeiner oder Vögel im eigenen Garten zu beerdigen, ist in Niedersachsen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt: Die Tiere dürfen nicht zu groß sein (eine Dogge ist laut Juristen in etwa die Grenze), das Grab sollte mindestens 50 Zentimeter tief und zwei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt sein, Grabbeigaben sind verboten und die Tiere sollten in ein Material eingewickelt sein, das der Umwelt nicht schadet – also etwa eine Wolldecke, Handtücher oder Zeitungspapier. Verboten ist die Bestattung von Tieren, falls das Grundstück kein Eigentum ist sowie grundsätzlich in Wasserschutzgebieten (auch auf eigenem Grund) und im öffentlichen Raum. Wer keinen Garten besitzt, kann sein Tier kremieren lassen und dann die Urne mit der Asche behalten oder auf einer speziell dafür vorgesehenen Wiese verstreuen lassen. In Wolfsburg bieten das die Tierbestatter von WauMiau aus Fallersleben an, die mit dem Krematorium Eichenhof in Wrestedt zusammen arbeiten und vom Veterinäramt beaufsichtigt werden. Betreiberin Vanessa Ramsay berichtet von etwa einer Einäscherung pro Woche, Preise richten sich nach dem Gewicht und den Transportkosten für die Tiere. Für weniger sensible Gemüter gilt: Kleintiere wie Vögel oder Hamster dürfen über die Restmülltonne entsorgt werden, größere kostenpflichtig bei der Tierkörpersammelstelle in der Dieselstraße (das gilt auch für tote Wildtiere). Die nächsten Tierfriedhöfe mit eingefassten Gräbern und Grabsteinen wie in Vorsfelde gibt es in Braunschweig, Salzgitter, Hannover und Magdeburg.

Rund 550 Erdbestattungen von Tieren wurden laut den Betreibern in 20 Jahren durchgeführt. Zuletzt waren – ähnlich wie auf regulären Friedhöfen – Bestattungen in Reihengräbern, anonym unter der Vegetation oder unter einem neu gepflanzten Baum stärker nachgefragt. Horschig: „Die Brachfläche wurde mit fast 30 Bäumen sowie rund 100 Büschen und Sträuchern aufgeforstet.“ 2011 hatte er die Fläche von der Stadt Wolfsburg gekauft und die Idee entwickelt, dass dort auch ein Friedwald für Tiere entstehen könnte. Doch auch dafür gab es offenbar kaum Bedarf.

