Reislingen

Das Gute mit dem Nützlichen verbinden – die 2. Herrenmannschaft des SV Reislingen-Neuhaus zeigt am Wochenende, wie das geht: Am Sonntag, 27. Juni, starten alle 35 Mitglieder der 2. Herrenmannschaft auf eine Halbmarathon-Strecke. Und dabei sammeln sie Geld für Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Zehn Sponsoren zahlen 50 Cent für jeden Kilometer, den ein Spieler zurücklegt – und ein Sponsor läuft sogar mit.

Jan Schröder, Chef der Discothek Esplanade, sponsert in dieser Saison die Trikots für das Team und entwickelte gemeinsam mit Trainer Agostino Nicastro auch die Idee für den Benefizlauf. „Es sollte vor allem eine teambildende Maßnahme sein“, erklären die beiden. Beim ersten Training nach der Corona-Pause nahm der Gedanke Gestalt an. Konditionell haben nämlich einige Spieler Nachholbedarf.

Gemeinsam ans Ziel kommen

„Es geht nicht um einen Wettbewerb, also nicht um Schnelligkeit, sondern vor allem darum, dass jeder einzelne es schafft“, erklärt Jan Schröder. Schließlich sei ja auch jeder Sieg in einem Fußballspiel eine Teamleistung. „Wir wollen alle gemeinsam ins Ziel kommen“, plant Schröder. Er hatte sich selbst mit einem privaten Lauftraining während der immer weiter grassierenden Pandemie fit und – so gut es eben geht – bei Laune gehalten. 21,1 Kilometer seien deshalb für ihn persönlich kein großes Problem; hofft er zumindest.

Die Strecke führt von Neuhaus Richtung Danndorf und quer durch den Drömling, schließlich am Mittellandkanal entlang Richtung Allersee. Ziel des Rundkurses ist dann wieder der Sportplatz zwischen Neuhaus und Reislingen. Knapp 3700 Euro sollten dabei zusammenkommen, wenn alles läuft wie geplant. Der gute Zweck war schnell gefunden – denn etliche der Beteiligten sind durch Krankheitsfälle im Familien- oder Freundekreis schon in Berührung mit der Volkskrankheit Krebs gekommen. Geld kann zwar nicht heilen, aber helfen.

Neben Schröders Esplanade unterstützen Wobsky, Athos, Hagebau, Edeka Maurice Bahrs, Mauerermeister Velten Huhnholz, Kanzlei und Notariat Sandra Straube, Schöneberger Global Invest, KfZ Service Veil und Smileys Pizza die Aktion.

Von Andrea Müller-Kudelka