Es gibt auch gute Nachrichten in der Corona-Pandemie: In wenigen Tagen beginnt die Stadt mit der Dachsanierung der Dreifeldhalle in Reislingen-Südwest und mit dem Neubau der Mehrzweckhalle am Reislinger Bötzel. Sie investiert weit über vier Millionen Euro in die Reislinger Sportlandschaft.

„Mitte Februar“ sollen laut Stadtsprecherin Elke Wichmann die Dacharbeiten an der Dreifeldhalle beginnen. „Bei der Dachsanierung war es in der Vergangenheit zu Verzögerungen gekommen, weil auf die erfolgten Ausschreibungen keine verwertbare Angebote eingegangen sind“, berichtet Wichmann. Jetzt habe man für rund 500 000 Euro die Sanierungsarbeiten vergeben – die vorhandenen Dachelemente würden komplett ausgetauscht und eine neue Dämm- und Abdichtungsebene eingebaut. Ende April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Schul- und Vereinssport ist bin der Dreifeldhalle bis April nicht möglich

Wichtig für Hallennutzer wie Grundschüler: Während der gesamten Bauzeit würde auch in der Halle ein Baugerüst stehen – Sportbetrieb sei nicht möglich. Elke Wichmann betont: „Den Nutzern der Sporthalle werden nach einem hoffentlich früheren Ende der coronabedingten Schließzeiten Ausweichmöglichkeiten angeboten.“

Ab März sollen auch die Arbeiten an der Sporthalle am Bötzel weitergehen – die waren wegen der Corona-Pandemie und ihren Kosten für die Stadt im vergangenen Jahr verschoben worden. Immerhin: Teile des alten Gebäudes mit Kegelbahn, Gaststätte und Schießstand wurden bereits Anfang 2020 abgerissen. Jetzt gebe es zunächst „vorbereitende Arbeiten“, so Wichmann. Danach werde eine neue Einfeldhalle mit Funktionsräumen, Umkleiden, Sanitäranlagen und Geräteräumen gebaut. „Im Herbst nächsten Jahres soll alles abgeschlossen sein“, sagt Elke Wichmann.

4,1 Millionen Euro investiert die Stadt in die Mehrzweckhalle am Bötzel

Während der Arbeiten stehe die alte Halle weiterhin zur Verfügung. Die Kosten inklusive belaufen sich laut Stadt Wolfsburg auf rund 4,1 Millionen Euro. Damit nicht genug: In einem zweiten Bauabschnitt soll die alte Halle abgerissen und durch einen Neubau einer Gymnastikhalle mit Funktionsräumen für den Außensport ersetzt werden.

Stadträtin Monika Müller – sie ist Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport – ist zufrieden: „Gerade jetzt im Lockdown und der damit einhergehenden reduzierten Sportmöglichkeiten ist es wichtig, in Reislingen das langersehnte, positive Signal für den Sport zu setzen.“

