Velstove

Was lange währt wird endlich gut: „Ich freue mich, dass es jetzt endlich los geht“, sagt Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns (CDU) zum Baustart des Dorfgemeinschaftshauses in Velstove am Donnerstag. Seit 2011 gibt es Pläne für einen Neubau.

„Wir haben so viele Jahre lang für dieses Dorfgemeinschaftshaus gekämpft und immer wieder mit Verzögerungen zu kämpfen gehabt“, erinnert sich Jahns weiter. Dann hatte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) die Baugenehmigung für das Dorfgemeinschaftshaus auf der 600-Jahr-Feier von Velstove verkündet, später wurde der Baubeginn von 2020 auf 2021 verschoben.

Baustart DGH in Bildern:

Die Bagger reißen gerade die alte Terrasse des Sportheims ab, denn das neue Dorfgemeinschaftshaus entsteht direkt daneben.

Der Neubau entsteht als Anbau am alten Sportheim, seit Donnerstag macht eine Bagger die alte Terrasse und Garage platt. Auf einer Fläche von rund 320 Quadratmeter entstehen ein Gemeinschaftsraum mit angrenzender Küche, ein Abstellraum, Toiletten sowie ein Raum für die Junge Gesellschaft. Im Untergeschoss wird auf etwa 220 Quadratmeter eine neue Garage (Lagerraum) für den Sportverein SSV Velstove sowie der Technikraum geschaffen. Die Stadt geht von Baukosten in Höhe von rund 925.000 Euro aus.

Klaus Mohrs: „Wir schaffen an dieser Stelle einen wichtigen Treffpunkt“

Beim Baustart dabei waren neben Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. „Das Dorfgemeinschaftshaus wird künftig für öffentliche, kulturelle und gesellschaftliche Zwecke allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Damit schaffen wir an dieser Stelle einen wichtigen Treffpunkt für Begegnungen und örtliches Miteinander“, unterstreicht Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Wichtigkeit des Projektes. Die Verwaltung rechnet mit einer Baufertigstellung Ende 2021 – was in der Praxis auch Frühjahr 2022 sein kann, je nach Wetterlage. Die Stadt geht von Baukosten in Höhe von 923 000 Euro aus.

