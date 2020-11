Wendschott

Jetzt nimmt das Mini-Baugebiet „Wendschott-Mitte“ konkrete Gestalt an. Die Erschließungsarbeiten sind erledigt, ab Januar sollen hier an der Wendenstraße insgesamt zwölf Häuser mit 20 Wohneinheiten entstehen. Investor Harald Vespermann rechnet mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren – im Sommer 2022 könnten alle Häuser fertig sein.

Dieses Baugebiet zwischen Wendenstraße und Grundschule war von Anfang an umstritten: Einige Bürger meldeten Bedenken wegen der Entwässerung an, andere bedauerten den Wegfall der „grünen Lunge“ des Ortes, der Ortsrat stimmte zunächst nicht zu – gab aber später doch grünes Licht. Das Entwässerungsproblem löste Vespermann mit einer unterirdischen Rigole: Wasser sammelt sich in einem riesigen Speicher und wird von dort in die Kanalisation abgeleitet.

Innere Ortslage: Das Baufeld ist frei. Quelle: Britta Schulze

Investor Harald Vespermann baut Einzel- und Doppelhäuser

Er plant Einzel- und Doppelhäuser, die in drei Abschnitten gebaut werden sollen. „Ich rechne mit rund 40 Leuten plus Kindern“, sagt er. Er werde erst alle Häuser bauen und dann verkaufen. „Der Großteil der Interessenten sind übrigens Wendschotter“, berichtet er. Erschlossen wird das Baugebiet von der Wendenstraße aus – laut Stadt stellt das kein Problem dar: „Wir rechnen mit rund 60 Neubürgern und rund 100 Fahrten pro Tag“, rechnete Stadtplanerin Antje Malig vor einem Jahr während eines Info-Abends vor. „Das kann die Wendenstraße verkraften.“

Es werde Fußwege in Richtung Niedersachsenhaus und zur Straße Am Teiche hin geben, sagt Vespermann. Zudem plane er das Pflanzen von Bäumen und eine schöne Beleuchtung. Ortsbürgermeister Siegfried Leu ( CDU) ist begeistert: „Die Bebauung Wendschott-Mitte wertet den Ort auf“, sagt er. In Sachen Entwässerung und Verkehrsanbindung sehe er keine Probleme. Ihn freue es vielmehr, dass das Interesse am Wohnen in Wendschott so groß sei.

Und so soll das neue Baugebiet „Wendschott-Mitte“ aussehen, wenn es fertig ist. Quelle: Carsten Bischof

Auf den früheren Brauleke-Grundstücken wird auch gebaut

Zumal gegenüber, auf den früheren Grundstücken von Brauleke am Ehrendenkmal, ebenfalls Wohnraum entsteht: Investoren reißen die alten Gebäude ab und wollen auch dort Wohnraum schaffen. In diesem Fall ist Siegfried Leu allerdings etwas genervt: „Ich finde es nicht ok, dass der Ortsrat keine Informationen über diese Baumaßnahmen bekommt.“ Offiziell handele es sich um die Hinterliegerbebauung auf Privatgrundstücken – dieser müsse der Ortsrat nicht zustimmen. Aber informieren über große Baumaßnahmen mitten im Ortskern, so Leu, könne man die zuständigen Kommunalpolitiker schon. „Schließlich sind wir es, die von den Bürgern gefragt werden...“

