Der Sonnenkamp ist das größte Neubaugebiet in Wolfsburg. Es grenzt an die Steimker Gärten, an Nordsteimke, Reislingen-Südwest und Hehlingen. Das 150 Hektar große Areal soll schrittweise erschlossen und bebaut werden. Sahle Wohnen soll bis zu 2300 Wohneinheiten errichten, weitere 300 sind möglich. Die Stadt Wolfsburg plant weitere 400 Wohneinheiten. Geplant sind zwei Kitas, Sportplätze und eine Schule.