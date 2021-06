Nordsteimke/ Reislingen

Die bisherigen Planungen für das aktuell größte neue Gebiet im Zuge der Wohnbauoffensive dürfte hunderte Seiten von Vorlagen füllen: Beschlüsse und Bebauungspläne und für den „Sonnenkamp“ halten seit geraumer Zeit Politik und Verwaltung in Atem. Bei jedem anstehenden Beschluss allerdings entsteht das gleiche Prozedere: Wenn die Experten für Stadtplanung und Bauberatung eine politische Entscheidung brauchen, sind in erster Instanz insgesamt vier Ortsräte involviert: Denn der „Sonnenkamp“ erstreckt sich über Gemarkungsgrenzen hinweg in die Geltungsbereiche der Ortsräte Stadtmitte, Neuhaus/Reislingen, Hehlingen und Barnstorf/Nordsteimke. Die Verwaltung schlägt vor, diese Grenzen so zu verschieben, dass sich der Sonnenkamp fortan komplett auf Nordsteimker Areal befindet.

„Das ist eine Maßnahme für die Zukunft“, nannte Ortsratsbetreuer Andreas Hüttl in der Sitzung des Ortsrates Barnstorf/Nordsteimke als einen der Gründe. Bliebe alles wie jetzt, zögen sich nach Vollendung der Wohnbebauung Gemarkungsgrenzen im Zweifelsfall quer durch eine Wohnung. Das würde nicht nur postalisch Probleme bereiten. Auch die zukünftige Beteiligung der Ortsräte an den weiteren Planungsschritten würde vereinfacht.

Sonnenkamp von oben: Aktuell erstreckt sich das Areal über vier Gebiete. Quelle: Matthias Leitzke

Der Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke nahm den Änderungsvorschlag bei einer Gegenstimme eher gelassen hin, zumal der Ortsrat Stadtmitte signalisiert habe, diesem Vorhaben keine Steine in den Weg zu legen. „Überhaupt nicht tangiert“ fühlt sich nach Auskunft von Ortsbürgermeisterin Ira von Steimker (CDU) der Ortsrat Hehlingen, der ohnehin in die weiteren Beratungen nicht eingebunden werden muss. Kritische Anmerkungen allerdings kamen bereits im Vorfeld aus Richtung Neuhaus/Reislingen, dessen Ortsrat in seiner Sitzung am 1. Juli mit dem Thema konfrontiert wird.

„Ich kenne den Inhalt der Vorlage noch nicht bis ins Detail“, erklärte Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs (SPD) auf WAZ Anfrage. Er werde sich erstmal anhören, was die Verwaltung detailliert plant. Friedrichs könne allerdings noch nicht erkennen, warum die Grenzen aus dem festgeschriebenen Eingemeindungsvertrag jetzt plötzlich geändert werden sollen und was der eigentliche Grund sein könnte. „Postalische Probleme für die Zukunft sehe ich jedenfalls nicht“, so der Ortsbürgermeister. Das Gewerbegebiet „Vogelsang“ beispielsweise liege zu großen Teilen auf Neuhäuser Gebiet, trage aber die Postleitzahl von Vorsfelde. Friedrichs fragt sich ferner, warum der „Sonnenkamp“ nicht in seinen Anfängen so konzipiert worden sei, dass er ausschließlich auf Nordsteimker Gebiet liege.

Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs: „Ich kenne den Inhalt der Vorlage noch nicht bis ins Detail.“ Quelle: Britta Schulze

Ortsbürgermeister und Ortsrat wollen auf alle Fälle weiter im Spiel bleiben, wenn es um zukünftige Verkehrsplanungen geht. So sei die sogenannte „Nordspange“ noch immer nicht für alle Zukunft vom Tisch. Durchaus möglich, dass später bei Bedarf Verkehrsaufkommen von der Nordsteimker Straße abgeleitet und dicht an Reislingen vorbeigeführt wird. „Wer weiß schon, was in ein paar Jahren passiert“, so Friedrichs. Dieses Argument teilt übrigens der Barnstorf/Nordsteimker Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann (SPD): „Eine Verlegung der Landesstraße 290 ist unbedingt erforderlich, damit für alle Zeiten ausgeschlossen wird, dass in der Zukunft einzelne Ortsteile über Gebühr durch den Fahrzeugverkehr belastet werden.“

Von Burkhard Heuer