Nordsteimke/ Hehlingen

Gute Nachricht für Wolfsburger mit Wunsch nach den eigenen vier Wänden: Der Rat der Stadt Wolfsburg hat dem Bebauungsplan für das Quartier III im Sonnenkamp mit großer Mehrheit zugestimmt. Auf rund zwei Dritteln der Fläche sind Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen. „Damit kommen wir den Wünschen der Wolfsburger entgegen, die ein eigenes Haus haben wollen“, so Kai Kronschnabel (CDU). Der Bedarf gehe jedoch weit darüber hinaus. Ein- und Doppelhäuser sollten in kommenden Quartieren stärker berücksichtigt werden.

Auch 15 Reihenhäuser sollen mietgemindert angeboten werden

Hans-Georg Bachmann (SPD) erklärte, von 480 Wohneinheiten im Quartier entfielen 50 auf Doppelhäuser und 170 auf Reihenhäuser. Von den 273 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern würden 70 vergünstigt vermietet. Das liege unter der angestrebten Quote von 30 Prozent. Immerhin habe der Investor angeboten, 15 Reihenhäuser mietgemindert anzubieten. „Für größere Familien eine gute Sache“, lobt Bachmann.

Bachmann fordert Umsetzung von Verkehrskonzepten

Bachmann forderte mit Nachdruck die Umsetzung von Verkehrskonzepten wie der Alternativen Grünen Route (AGR) vor der Ausweisung weiterer Baugebiete. „Wenn wir da nichts sehen, wird der Ortsrat nicht zustimmen.“ Frank Richter (Grüne) gab zu Bedenken, man dürfe gegenüber dem Investor nicht wortbrüchig werden. Seine Hoffnung: Durch Homeoffice und den Umstieg auf alternative Verkehrsmittel könnte die Verkehrsbelastung künftig geringer ausfallen als erwartet. Die AfD lehnte das Baugebiet ab: Thomas Schlick forderte, zunächst bestehende Bauvorhaben abzuschließen.

Früherer Soccerpark in Kreuzheide soll neu genutzt werden

Der frühere Soccerpark in Kreuzheide liegt seit Jahren brach – nun soll das Gelände neu belebt werden. Den Bebauungsplan „Östlich der Werderstraße“ beschloss der Rat einstimmig. „Ein Schandfleck wie dieser ist der Nordstadt nicht würdig“, sagte Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer (SPD).

Mit großer Mehrheit machte der Rat den Weg für das Mini-Baugebiet „Windmühlenberg II“ in Nordsteimke frei. Am Wasser-Hochbehälter will der Graf von der Schulenburg sechs Einfamilienhäuser bauen.

Von Christian Opel