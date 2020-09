Nordsteimke

Der Sonnenkamp, auf rund 150 Hektar Wolfsburg größtes Neubauprojekt zwischen Hehlingen und Nordsteimke, nimmt weiter Formen an. Im Ortsrat Barnstorf-Nordsteimke am Donnerstag im Saal des Lindenhof berichteten Experten aus der Verwaltung über Vorbereitungen für den Baubeginn in 2021. Es startet alles mit der Entwässerung.

Tilman Runge von den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB) ging in seinen Ausführungen davon aus, dass bereits im Oktober diesen Jahres die Aufträge an Fachfirmen vergeben werden können. „Und dann“, so Runge wörtlich, „werden wir rund zweieinhalb Jahre ein ganz dickes Brett bohren“.

Nordsteimker Straße : Verkehr soll nicht behindert werden

Geplant sind unter anderem die Verlegung von mächtigen Rohrleitungen für Regenwasser (1200 Millimeter Durchmesser) und 400 Millimeter für Schmutzwasser. Mehrere Durchlässe unter der Nordsteimker Straße seien geplant, werden allerdings so vorgenommen, dass der rege Fahrzeugverkehr kaum behindert wird. „Wir pressen die Rohre unter der Fahrbahn hindurch“, sagte Runge.

Im Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke: Projektleiterin Kerstin Schöbel erläuterte am Donnerstagabend die Planungen für den Sonnenkamp. Quelle: Burkhard Heuer

Anders sieht es aus bei einem Amphibientunnel, der zwei Meter breit und 20 Meter lang sein wird. Da muss der Verkehr abwechselnd an der offenen Baustelle vorbeigeführt werden. Auch auf die Schonung von Wasserressourcen wird Wert gelegt. Bevor Oberflächenwasser in den Hehlinger Bach und Richtung Schillerteich abgeführt wird, erfolgt eine Vorreinigung in einer Art Absetzbecken. Regenwasser wird zudem in diversen Rückhalteteichen und feuchten Versickerungsflächen gespeichert. Maßnahmen, die vom Ortsrat sehr begrüßt wurden.

Über den Landschaftsplan referierte dann Nico Albrecht vom Geschäftsbereich Grün, der insbesondere den geplanten Panoramaweg und die ausgedehnten „grünen Inseln“ des neuen Baugebietes ansprach. Die zukünftigen mehrere tausend Bewohner von rund 3000 Wohneinheiten des Sonnenkamp würden zahlreiche Möglichkeiten vorfinden, in den dafür ausgewiesenen Bereichen Naherholung und Bewegung zu genießen.

Sonnenkamp: Bürger wurden frühzeitig in die Planung miteingebunden

Sonnenkamp-Projektleiterin Kerstin Schöbel, die gemeinsam mit Projektkoordinator Thomas Göhmann in die Sitzung des Ortsrates gekommen war, berichtete über die erfolgreiche vorzeitige Bürgerbeteiligung und ging davon aus, dass voraussichtlich am 7. Oktober ein offizieller erster Spatenstich vorgenommen werde. Großen Wert lege man auch weiterhin darauf, die Bevölkerung über die anstehenden Baufortschritte zu informieren.

So ist unter anderem ein Infoturm mit Planungsdetails vorgesehen. Vor Ort sollen zudem kleine Anlaufstellen für die Bevölkerung entstehen, die zunächst an jedem ersten und dritten Dienstag des Monats geöffnet sind.

Der Ortsrat begrüßte diese Einbindung der Bevölkerung, mahnte allerdings weitergehende Informationen über die zukünftige Verkehrsführung an. CDU-Ratsfrau Melissa Koch hätte bereits an diesem Abend gern Details von der Verkehrsplanung der Verwaltung gehört. SPD-Fraktionssprecher Frank Poerschke erinnerte daran: „Das ganze Vorhaben findet nur unsere Zustimmung, wenn auch das Verkehrskonzept stimmt.“

Von Burkhard Heuer