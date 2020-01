Baugebiet Heidkamp B: Jetzt wird Tempo gemacht

Brackstedt

Der Bedarf an Bauland ist in Wolfsburg unvermindert groß. Grund genug, das bestehende Wohngebiet „Heidkamp“ in Brackstedt um einen Plan B zu erweitern. Über das Vorhaben und weitere Termine berichtete Jörn-Henning Schrader vom Stadtplanungsamt dem Ortsrat Brackstedt-Velstove-Warmenau im Vereinsheim „Finale“.

Heidkamp: Bürger werden beteiligt

Nachdem durch den Wechsel des Investors „Heidkamp B“ zunächst einige Verzögerungen verbuchte, drückt man nun aufs Tempo. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung soll anlaufen, und zwar werden die Pläne bereits ab dem 27. Januar ausgelegt. Zwei Tage später, am 29. Januar, findet eine Beteiligungsveranstaltung statt.

Insgesamt werde sich Heidkamp B dem bestehenden Wohngebiet A anpassen. Einfamilien- und Doppelhäuser könnten entstehen, aber auch Arten von Mehrfamilienhäusern mit einer Höhenbegrenzung auf zwei Vollgeschosse. Einige Reihenhäuser sollten das Projekt abrunden.

Schrader zeigte anhand von Plänen die verkehrliche Anbindung des Baugebietes sowie den geplanten Spielplatz und die Regenwasser-Rückhaltung. Parallel zur öffentlichen Auslegung sollen die aktuellen Planungen auch im Internet auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden.

Sperrung der Allerbrücke: Lösung finden

Thorsten Wieseler, der sich persönlich vorstellte, wurde einstimmig zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Brackstedt ernannt. Schließlich sprach der Ortsrat auch die halbseitige Sperrung der Allerbrücke im Zuge der Kreisstraße 46 an. Man müsse eine Lösung finden, wenn Landwirte mit größeren Fahrzeugen die kleine Aller passieren wollten. „Wenn die Arbeiten auf dem Feld beginnen“, so Hans-Joachim Jahneke ( SPD), „kommen die großen Landmaschinen an den derzeitigen Sperrbaken nicht mehr vorbei.“

Von Burkhard Heuer