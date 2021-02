Barnstorfer Wald: Helfer suchen unter Baumstümpfen nach Salamandern

Waldhof/Barnstorf

Die Salamander wandern wieder: Ein Barnstorfer hat in der Nacht zu Donnerstag in der Nähe der Salamanderschranke das erste Tierchen entdeckt und fotografiert. Am Donnerstagnachmittag waren ehrenamtliche Helfer im Barnstorfer Wald unterwegs, um einige der Amphibien vor schweren Waldfahrzeugen zu retten – haben aber keinen Salamander zu Gesicht bekommen.

Gut für den Wald: Landesforst pflanzt Laubbäume nach

Hintergrund der Rettungsaktion: Die Landesforsten haben jüngst im Barnstorfer Wald, in Höhe des Parkplatzes, kaputte Bäume gefällt. Am Freitag wollen die Forstarbeiter die Baumstümpfe entfernen und so Platz schaffen für die Pflanzung neuer Laubbäume. „Das tut dem hiesigen Wald sehr gut“, betonte Nabu-Helfer Frank Poerschke.

Diesen scheuen Feuersalamander hat ein Barnstorfer in der Nacht zu Donnerstag in der Nähe des Waldparkplatzes fotografiert. Quelle: privat

Die Befürchtung der Helfer: Unter diesen Baumstümpfen könnten sich die seltenen Salamander befinden. „Deshalb schauen wir jetzt nach“, erklärte Frank Poerschke. „Finden wir Salamander, sammeln wir sie ein und setzen sie ein Stückchen weiter in Richtung Waldhof wieder aus.“ Doch so engagiert die Helfer auch unter die Baumstümpfe guckten, „wir haben keinen Salamander gesehen“, so Poerschke. Was ja auch gut sei: Wenn keine der seltenen Amphibien unter den Baumstümpfen sind, sind sie bei den Forstarbeiten auch nicht gefährdet.

Bildergalerie vom Einsatz in Barnstorf:

Zur Galerie Engagierte Naturschützer suchten am Donnerstag im Barnstorfer Wald unter Baumstümpfen nach Salamandern. Kurz zuvor hatte ein Barnstorf einen Salamander am Straßenrand fotografiert.

Dass im Wald zwischen Waldhof und Barnstorf Salamander leben, kann Helfer Eike Bovensmann beweisen: „In der Nacht zu Donnerstag hat ein Bekannter aus Barnstorf den ersten Salamander gesehen. Er hat ihn sogar fotografiert.“ Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann – auch er war unter den Helfern – schmunzelte: „Ich habe hier zuletzt vor 40 Jahren einen Salamander in natura gesehen.“ Oft sehe man die Tiere erst, wenn sie von Autos überfahren tot auf der Straße liegen.

Menschen bekommen lebende Salamander nur selten zu Gesicht

Dass Menschen Salamander nur selten zu Gesicht bekommen, wundert Eike Bovensmann nicht: „Salamander sind nachtaktiv und lieben Regen. Welcher Mensch geht freiwillig nachts im Regen in den Barnstorfer Wald?“ Er kümmert sich auch ehrenamtlich um die Salamanderschranke auf der Anliegerstraße zwischen Waldhof und Barnstorf. Dass die nötig ist, betont das Umweltamt der Stadt Wolfsburg seit vielen Jahren, denn: Im Barnstorfer Wald befindet sich die einzige Salamanderpopulation der Region. „Die nächste Population ist erst im Harz“, betonte auch Hans-Georg Bachmann. Deshalb sei der Schutz der hiesigen Salamander ja so wichtig.

Auch wenn es wegen der Salamanderschranke immer wieder Ärger gebe – zuletzt wurden die per Hand zu schließenden Schranken an Weihnachten von unbekannten Tätern gestohlen. Die Stadt will jetzt automatische Schranken auf der Straße installieren – um die unter Naturschutz stehenden Tierchen vor dem Tod durch Überfahren zu schützen.

Von Carsten Bischof