In der Feldmark - Barnstorf: Neuer Gedenkstein erinnert an die Erdgasbohrung in den 1970ern

In den 1970er Jahren schockierte die Öl-Krise alle Industrie- und Autofahrernationen. Deutschland suchte nach Alternativen, bohrte in Barnstorf nach Erdgas – vergeblich. Jetzt erinnert ein Gedenkstein an die Zeit.