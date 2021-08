Bald gibt’s mehr Freiraum für Kita-Kinder in Brackstedt

Brackstedt

Eine freudige Nachricht überbrachte der zurzeit noch amtierende stellvertretende Ortsbürgermeister Martin von Werne aus Brackstedt den Eltern und Kindern der Kita im Ort. 2017 hatten alle Fraktionen im Ortsrat seinem Antrag zugestimmt, das Außengelände der Kindertagesstätte zu erweitern. Zumindest vorübergehend. Jetzt wird dieser Wunsch erfüllt: In den Werksferien soll es losgehen.

Die Stadt Wolfsburg wird der Kita eine zusätzliche Fläche von rund 600 Quadratmetern zur Verfügung stellen. Es handelt sich um ein Drittel der Fläche zwischen dem Kita-Gebäude und dem Verbrauchermarkt, die eigentlich als Bauland vorgesehen ist. Martin von Werne würde es am liebsten sehen, wenn hier irgendwann einmal Dorfgemeinschaftshaus entsteht – vielleicht könnte die Gelände-Erweiterung dann auch für immer erhalten bleiben. Doch das ist Zukunftsmusik. Erst einmal soll nur eine pflegeleichte Wiese hergerichtet und eingezäunt werden. „Und zwei Fußballtore werden wohl auch noch zur Verfügung gestellt“, erfuhr Kita-Leiterin Antje Wienstroer. Sie plant schon, weitere mobile Spielgeräte für die 65 Kinder der zwei Ganztags- und einer Krippengruppe zu beschaffen. Bespielbar wird die neue Wiese aber voraussichtlich erst Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres sein.

Funktionsbau verknappt den Freiraum

Seit der Funktionsbau 2016 als Erweiterung für die bis auf den letzten Platz belegte Kita ergänzt wurde, bleibt nur wenig Freifläche für die Kinder rund ums Gebäude. Wienstroer leitet das Haus seit Februar 2020. „Ich habe mich gleich gewundert, warum das Gelände so klein ist“, sagt sie. Gerade in der Corona-Zeit war das ein großes Problem, denn Ausflüge fielen flach. Selbst ein Marsch zum relativ nahen Spielplatz am Feuerwehrhaus erscheint auch mit Blick auf die Fürsorgepflicht im Verkehr als zu risikoreich. Schließlich hatte es gerade erst einen dramatischen Unfall an der Durchgangsstraße gegeben, wo sich ein Fünfjähriger von der Hand seiner Mutter losgerissen hatte.

Schulung mit der Verkehrswacht

Von Werne und auch schon etliche seiner Vorgänger im Ortsrat pochen immer wieder darauf, dass zumindest in Höhe des Friedhofs eine Ampel aufgestellt wird, um die Sicherheit so zu erhöhen. Die Kita-Leitung setzt auf Schulungen. Klaus Seiffert von der Verkehrswacht war deshalb noch kurz vor dem Werksurlaub bei einem Elternabend zu Gast. Er erläuterte anhand eines kurzen Films, wie Kinder je nach Altersstufe ihre Umgebung sehen und verstehen. „Ich möchte ins Gespräch kommen und Lösungen aufzeigen“, sagte Seiffert. Ein Elternhandbuch bekamen die Teilnehmenden als Leitfaden mit nach Hause – zum Üben, gemeinsam mit den Kindern. Dafür bleibt ja jetzt in den Ferien vielleicht sogar etwas mehr Zeit.

Von Andrea Müller-Kudelka