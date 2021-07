B 188 gesperrt: Transporter fängt Feuer

Vorsfelde

Die Rauchschwaden waren am Freitagabend weithin zu sehen: Ein 7,5-Tonner fing geriete am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der B 188 zwischen der Aral-Tankstelle und der Kreuzung zur Umgehungsstraße in Brand. Die Löscharbeiten am Transporter erwiesen sich als kompliziert, die B 188 musste deswegen voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Straße. Warum der Transporter aus Polen plötzlich Feuer fing, ist noch unklar.

Der Transporter aus Polen hatte Granulat für Sportplätze geladen. Quelle: Britta Schulze

Die alarmierte Feuerwehr war schnell zu stelle und versuchte den Klein-Lastwagen, der Granulat für Sportpläze geladen hatte zu löschen. Das erwies sich aber aufwendiger als gedacht. Um den Transporter von unten zu löschen, musste Spezialgerät angefordert werden. Dieses traf schließlich gegen 2030 Uhr ein. Damit konnte das brennende Fahrzeug schließlich angehoben werden.

Weil auch die Straße massiv beschädigt wurde, war die Straßenmeisterei Vorsfelde ebenfalls im Einsatz, während die Polizei die Unfallstelle absicherte. Die B188 war auch aufgrund der Löscharbeiten auch noch um kurz nach 21 Uhr gesperrt.

Von Steffen Schmidt