Autokorso in Wolfsburg: Lauter Protest gegen Corona-Regeln

Es war zwar nur eine kleine Gruppe, aber die machte ordentlich Krach: Rund 30 Fahrzeuge bildeten am Samstag einen laut hupenden Autokorso, um ihren Unmut gegen die Corona-Regeln deutlich zu zeigen. Am Vorsfelder Schützenhaus war der Start, danach ging es einmal quer durch Wolfsburg. Die Polizei begleitete den Protestzug mit sechs Einsatzfahrzeugen und zwei Motorrädern.

Gerade wurden einige Lockerungen beschlossen, aber das reicht den Autokorso-Teilnehmern nicht. „Bei den Regeln gibt es ein totales Durcheinander“, kritisiert Jörg Kub. Der Gifhorner hatte den Protest-Korso am Samstag bereits zum dritten Mal in Wolfsburg organisiert. Wie die Politik mit den Bürgern umgehe, sei nicht in Ordnung. Deshalb die Auto-Demo. Kub fordert einen vernünftigen Dialog.

Eins machte er aber klar: Unter den Teilnehmern der Auto-Demo sei „kein Corona-Leugner.“ „Wir zweifeln die Existenz des Virus’ nicht an.“ Die Teilnehmer des Korso kamen nicht nur aus Wolfsburg, sondern außerdem aus den benachbarten Landkreisen Gifhorn, Helmstedt sowie aus Wolfenbüttel. Einer war sogar aus Hannover.

Mit lautem Gehupe und Lautsprecherdurchsagen ging es einmal quer durch Wolfsburg. Von Vorsfelde, durch die Innenstadt, Ehmen, Ziel war der Fallersleber Schützenplatz. Mit dem Protestzug am Samstag soll es nicht getan sein. „Wir demonstrieren weiter“, erklärte Kub. In zwei Wochen soll es wieder einen Anti-Corona-Autokorso geben.

